Актер Шайа Лабаф был задержан полицией Нового Орлеана после драки во время празднования Марди Гра — последнего дня перед католическим Великим постом. 39-летнему актеру предъявлены два обвинения в нанесении лёгких телесных повреждений. По данным правоохранительных органов, он должен был предстать перед судом во вторник днём.

Инцидент произошёл вскоре после полуночи возле одного из баров французского квартала города. В заявлении полиции сообщается, что Лабаф устроил беспорядки и ударил двух мужчин. Причины конфликта пока неизвестны. По информации The Hollywood Reporter, актер находился в невменяемом состоянии, несмотря на его публичные заявления о трезвости в последние годы.

Это не первый конфликт Лабафа с законом. В декабре 2020 года певица FKA Twigs подала на него в суд, обвинив в сексуальном насилии, нападении и причинении морального вреда. Дело было урегулировано в июле 2025 года, при этом сам Лабаф отрицал обвинения.

