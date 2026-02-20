Буллинг — это не одноразовый конфликт, а систематическое, преднамеренное и повторяющееся насилие, в котором у одной стороны есть явное преимущество над другой. Он может проявляться в физической, словесной, эмоциональной форме, а также распространяться через цифровые каналы — от социальных сетей до мессенджеров. Буллинг способен серьёзно повлиять на эмоциональное здоровье ребёнка, его самооценку и поведение.

Как распознать сигналы буллинга

Родителям важно обращать внимание на изменения в поведении ребёнка, которые могут быть признаком травли:

частые перемены настроения, замкнутость и тревожность;

попытки уклониться от школы или занятий;

необъяснимые синяки, царапины, пропажа вещей;

нарушение сна, кошмары, снижение интереса к учебе;

снижение самооценки и отчуждённость от друзей.

Специалисты подчёркивают, что буллинг отличается от обычных конфликтов тем, что жертва не в состоянии самостоятельно прекратить этот процесс, а агрессия повторяется изо дня в день.

Что могут сделать родители

Создать безопасную атмосферу для разговора. Важно начать диалог спокойно, проявить эмпатию, слушать и подтверждать, что вы на стороне ребёнка — это укрепляет доверие и помогает ему открыть проблему.

Собрать факты. Документирование ситуаций — фото, скриншоты сообщений или свидетельства — может понадобиться при разговоре со школой или другими службами.

Обратиться к школе. Классный руководитель, завуч или директор могут принять меры — от наблюдения за детьми до проведения бесед с агрессорами и классом в целом.

Подключить психолога. Профессиональная помощь помогает ребёнку восстановить уверенность в себе, научиться справляться с эмоциями и границами общения.

Не решать конфликт самостоятельно с обидчиком. Все встречи с семьёй агрессора должны проходить в присутствии официальных взрослых, чтобы избежать эскалации.

Если внутри школы не удаётся решить проблему, родители могут обратиться в управление образования или другие государственные структуры. В крайних случаях возможна смена учебного заведения, если безопасность ребёнка под угрозой.

Почему это важно

Исследования показывают, что буллинг связан с риском развития эмоциональных и психологических проблем у детей и подростков, а роль семьи в создании условий поддержки и открытой коммуникации снижает негативные последствия травли.

Открытый диалог, внимательность к сигналам и сотрудничество с образовательными учреждениями — ключевые шаги взрослых в борьбе с буллингом и в создании безопасной среды для ребёнка.