В случае удара США американские базы станут законными целями - Иран

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube
ФОТО: Youtube

Если США реализуют свои военные угрозы и нанесут удар, американские базы, объекты и активы станут "законными целями", заявил в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу посол Ирана при ООН Амир Саид Иравани, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В настоящее время продолжаются переговоры США и Ирана по ограничению ядерной программы Тегерана. Оказывая давление на Иран, президент США Дональд Трамп направил в регион Ближнего Востока группу американских военных кораблей и заявил, что рассматривает возможность нанесения военного удара.

В письме иранского дипломата цитируется опубликованная в среду в социальных сетях запись Трампа, в которой он указал, что США, возможно, придется использовать британские военные базы, в том числе одну на острове в Индийском океане, "если Иран решит не заключать соглашение".

"Подобное воинственное заявление президента США сигнализирует о реальном риске военной агрессии, последствия которой будут катастрофическими для региона и создадут серьезную угрозу международному миру и безопасности", — отметил Иравани.

Он призвал Совет Безопасности ООН "обеспечить, чтобы США немедленно прекратили свои незаконные угрозы применения силы".

В письме говорится, что Иран по-прежнему намерен "найти дипломатические решения" и "на взаимной основе устранить неясности в отношении своей мирной ядерной программы".

Однако Иравани предупредил, что в случае военной агрессии против Ирана "все базы, объекты и активы враждебной силы в регионе станут законными целями в контексте оборонительной реакции Ирана".

В четверг Трамп заявил, что у Ирана есть не более 15 дней для заключения соглашения, и вновь допустил возможность удара со стороны США, если этого не произойдет.

После переговоров Ирана и США в Женеве во вторник высокопоставленный иранский дипломат заявил, что достигнут прогресс.

Предыдущая попытка переговоров провалилась после того, как в июне прошлого года Израиль нанес удары по Ирану, начав 12-дневную войну, к которой на короткое время присоединился Вашингтон, чтобы бомбить иранские ядерные объекты.

#Иран #США #безопасность #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
