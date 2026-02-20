Первый полет космического корабля Starliner компании Boeing с астронавтами на борту прошел с намного большими трудностями, чем сообщало NASA ранее.

На пресс-конференции, которая состоялась 19 февраля, представители NASA сообщили о результатах расследования аварийной ситуации, которая возникала с космическим кораблем Starliner летом 2024 года. В NASA заявили, что этот инцидент является аварией типа А. Это та же категория аварийных ситуаций, которая была присвоена катастрофам шаттлов "Челленджер" и "Колумбия", пишет Фокус со ссылкой на Space.

Космический корабль Starliner компании Boeing с астронавтами NASA Сунитой Уильямс и Барри Уилмором отправился в первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию (МКС) 5 июня 2024 года. Астронавты должны были провести на МКС 10 дней. Во время полета у Starliner возникли многочисленные проблемы с двигателями, а также он временно не мог поддерживать желаемую ориентацию и траекторию движения.

Глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что управление кораблем было восстановлено, и стыковка Starliner с МКС прошла успешно.

"Но если бы были приняты другие решения, если бы двигатели не были восстановлены или стыковка была бы неудачной, исход этой миссии мог бы быть совсем иным", — заявил Айзекман.

Из-за невозможности полностью решить проблемы Starliner на орбите, NASA приняло решение вернуть его на Землю без экипажа, что и произошло в сентябре 2024 года, как уже писал Фокус.

По словам Айзекмана, хотя космический корабль успешно приземлился, во время полета произошел неожиданный отказ двигателей, о чем ранее не сообщали.

Тем временем Уильямс и Уилмор остались на борту МКС. Они вернулись на Землю только в марте 2025 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX, проведя в космосе почти 9 месяцев, как уже писал Фокус.

У NASA есть 4 категории аварийных ситуаций: от наиболее серьезных до наименее серьезных, которые имеют обозначения A, B, C и D. Границы между ними четко определены. Например, любой инцидент, который приводит к ущербу в размере не менее 2 миллионов долларов или другим незапланированным расходам миссии, или связан с неожиданным отклонением от управляемого полета, является аварией типа A.

По словам Айзекмана, ситуация с кораблем Starliner как раз является аварией типа А. Но во время полета и после возращения на Землю корабля компании Boeing должностные лица NASA не присвоили этой аварии самую опасную категорию. Вероятно, это было связно с тем, что они хотели получить разрешение на использование Starliner для доставки астронатов на МКС.

"Обеспокоенность репутацией программы Starliner повлияла на это решение", — заявил Айзекман.

Напоминаем, что пока что на МКС астронавты летают на кораблях Crew Dragon компании SpaceX и российских кораблях "Союз".

Стало известно, что расследование аварийной ситуации еще продолжается. NASA и Boeing все еще работают над выяснением первопричины проблем с двигателями корабля Starliner, который пока не будет доставлять астронавтов на МКС, пока эти проблемы не будут устранены, сообщил Айзекман.