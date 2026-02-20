Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В финской Лапландии создается штаб сухопутных войск НАТО 0 65

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Атлантический альянс вспомнил, что он Северный.

Атлантический альянс вспомнил, что он Северный.

Максимальная численность военнослужащих оценивается в 5 тысяч.

Передовой штаб сухопутных войск Североатлантического альянса будет создан в Рованиеми. Решение об этом принял министр обороны Антти Хяккянен (КП).

– Штаб – это постоянное представительство FLF (Forward Land Forces – передовые сухопутные войска НАТО) на севере Финляндии. Рованиеми – идеальное место для размещения такого штаба, – заявил глава оборонного ведомства.

Половину задач штаба будут выполнять Финляндия и Швеция, а половину – другие страны-члены НАТО.

Численность сотрудников штаба в Рованиеми такая же, как и в Миккели, то есть несколько десятков человек.

Представитель Коалиционной партии в Лапландии и председатель парламентского комитета по обороне Хейкки Аутто приветствовал решение.

– Размещение штаба привлечёт в Лапландию десятки офицеров из стран-союзников и их семьи, – отмечает Аутто.

Большая часть военных будет приезжать в Финляндию в основном для учений. Численность контингента в обычное время составит 500–800 военнослужащих, но при необходимости может быть увеличена до 3 000–5 000.

Помимо Швеции, в операциях передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии примут участие Великобритания, Италия, Франция и Скандинавские страны.

Читайте нас также:
#НАТО #Финляндия #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео