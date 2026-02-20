Максимальная численность военнослужащих оценивается в 5 тысяч.

Передовой штаб сухопутных войск Североатлантического альянса будет создан в Рованиеми. Решение об этом принял министр обороны Антти Хяккянен (КП).

– Штаб – это постоянное представительство FLF (Forward Land Forces – передовые сухопутные войска НАТО) на севере Финляндии. Рованиеми – идеальное место для размещения такого штаба, – заявил глава оборонного ведомства.

Половину задач штаба будут выполнять Финляндия и Швеция, а половину – другие страны-члены НАТО.

Численность сотрудников штаба в Рованиеми такая же, как и в Миккели, то есть несколько десятков человек.

Представитель Коалиционной партии в Лапландии и председатель парламентского комитета по обороне Хейкки Аутто приветствовал решение.

– Размещение штаба привлечёт в Лапландию десятки офицеров из стран-союзников и их семьи, – отмечает Аутто.

Большая часть военных будет приезжать в Финляндию в основном для учений. Численность контингента в обычное время составит 500–800 военнослужащих, но при необходимости может быть увеличена до 3 000–5 000.

Помимо Швеции, в операциях передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии примут участие Великобритания, Италия, Франция и Скандинавские страны.