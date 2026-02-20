Baltijas balss logotype
Беларусь не получила визы для заседания «Совета мира» 2 1617

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Беларусь не получила визы для заседания «Совета мира»
ФОТО: пресс-фото

Инаугурационное заседание "Совета мира" Дональда Трампа прошло в Вашингтоне. Минск должен был представлять глава МИД Беларуси Максим Рыженков, но не получил визу.

Белорусская делегация не получила визы для участия в инаугурационном заседании "Совета мира" президента США Дональда Трампа 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, пишет DW.

"Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были", - заявили в ведомстве.

От Минска должен был присутствовать глава МИД

Минск должен был представлять глава МИД Максим Рыженков.

Изначально приглашение принять участие в заседании было направлено белорусскому правителю Александру Лукашенко, напомнили во внешнеполитической службе.

Заседание "Совета мира" прошло в Вашингтоне

Заседание "Совета мира" прошло в Вашингтоне, в нем приняли участие представители 47 государств.

"Совет мира" был создан по инициативе Трампа и учрежден на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Ряд западных стран со скепсисом отнеслись к учреждению этого органа, поскольку сочли, что он может стать конкурентом ООН.

#США #МИД #Дональд Трамп #визы #дипломатия #внешняя политика #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Не думаю что Беларусь огорчилась из-за этого балагана. .

    3
    0
  • С
    Сарказм
    Злой
    20-го февраля

    Еще как огорчилась. Таракан-то рассчитывал порешать вопросики с Трампом и начать привычно лавировать между пуйлом и Штатами, демонстируя перед каждым из них свою возможности уйти под опеку другого. А тут не выгорело, жадность Луку подвела, решил прогнуть Трампа и передоговориться, подороже продать очередную порцию заложников из своих концлагерей, а Трамп, слегка прифигев от того, что себе позволяет этот ноль без палки, послал его за русским кораблем и видимо намекнул, что если таракан планирует и далее себя так нехорошо вести, то можно скоренько переиграть и отмену санкций на Белавия и на удобрения. А бабули-то Луке очень-очень нужны и в постоянном режиме, иначе кушать в этом осколке соцрая тут же станет нечего. Остается опять на поклон к пуйлу бежать, теряя тапки. А у того и у самого все плохо и будет хуже, и потребует он за урезанную поддержку штанов что-то уже совсем нехорошее (отдельно припомнив виляние фюзеляжем в сторону Штатов), но Луке при таких раскладах деваться-то будет уже некуда.

    0
    3

