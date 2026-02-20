Инаугурационное заседание "Совета мира" Дональда Трампа прошло в Вашингтоне. Минск должен был представлять глава МИД Беларуси Максим Рыженков, но не получил визу.
Белорусская делегация не получила визы для участия в инаугурационном заседании "Совета мира" президента США Дональда Трампа 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, пишет DW.
"Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были", - заявили в ведомстве.
От Минска должен был присутствовать глава МИД
Минск должен был представлять глава МИД Максим Рыженков.
Изначально приглашение принять участие в заседании было направлено белорусскому правителю Александру Лукашенко, напомнили во внешнеполитической службе.
Заседание "Совета мира" прошло в Вашингтоне
Заседание "Совета мира" прошло в Вашингтоне, в нем приняли участие представители 47 государств.
"Совет мира" был создан по инициативе Трампа и учрежден на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Ряд западных стран со скепсисом отнеслись к учреждению этого органа, поскольку сочли, что он может стать конкурентом ООН.
