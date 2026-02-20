В переговорах о прекращении российско-украинской войны по вопросам гарантий безопасности для Украины сделаны "значительные шаги вперед", однако до решения главного вопроса — территориального — еще далеко, заявила в интервью телеканалу "Sky TG24" премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает ЛЕТА со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.

"Я вижу приближение не столько переломного момента, сколько установление контакта по вопросу перемирия, которое в Украине все еще очень далеко", — сказала премьер-министр.

Мелони подчеркнула, что один из ключевых вопросов по-прежнему остается нерешенным.

"Существует мирный план, в котором многие вопросы на бумаге решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопроса территорий, на которые Россия продолжает претендовать, что, на мой взгляд, совершенно необоснованно", — пояснила Мелони.

В мирных переговорах достигнут значительный прогресс по вопросу гарантий безопасности для Украины, отметила премьер-министр.

"Я вижу важные шаги вперед в документах, которые мы сейчас разрабатываем. Проделана очень хорошая работа по гарантиям безопасности для Киева, которые, кстати, основаны на предложении Италии — строить их по образцу статьи 5 Североатлантического договора", — резюмировала премьер-министр Италии.