Уже 11 человек задержаны французской полицией по делу об убийстве на прошлой неделе в Лионе ультраправого активиста Кантена Деранка. О новых задержаниях сообщили агентству France-Presse следственные источники. Среди задержанных — помощник депутата от крайне левой партии «Непокорная Франция» (LFI), которая подверглась жесточайшей критике за свои связи с ультралевыми радикалами.

Как сообщает Межлународное французское радио, события, приведшие к гибели Кантена Деранка, произошли вечером 12 февраля в Лионе, в районе Института политических исследований Sciences Po. В этот день там проходила конференция евродепутата от «Непокорной Франции» Римы Хассан. Против ее выступления протестовали активисты националистических движений, в том числе представители группы «Немезида». По данным СМИ, Деранк находился среди них.

Недалеко от здания университета произошли как минимум две стычки между группами активистов. На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно, как несколько человек наносят удары трем участникам конфликта. Один из пострадавших остается лежать на земле без движения. Ультраправые активисты утверждают, что на кадрах запечатлен именно Деранк.

После избиения 23-летний студент смог покинуть место происшествия и с помощью знакомого добрался до набережной в пятом округе Лиона. Там прохожие вызвали скорую помощь, заметив его тяжелое состояние. Молодого человека госпитализировали, однако спустя два дня, 14 февраля, он скончался от травм головы. Прокуратура впоследствии переквалифицировала дело на «умышленное убийство».