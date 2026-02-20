Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Итан Хоук о политических заявлениях знаменитостей: «Не стоит ждать совета от пьяных актеров» 0 279

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Итан Хоук о политических заявлениях знаменитостей: «Не стоит ждать совета от пьяных актеров»

На Берлинском международном кинофестивале актёр Итан Хоук, дважды номинированный на премии Американской Киноакадемии, представил свою новую историческую драму The Weight («Бремя») и поделился размышлениями о роли знаменитостей в политической жизни.

На пресс-конференции его спросили о том, как он относится к ответственности звезд, которые высказываются на острые темы. Хоук с иронией заявил: «Знаете… последнее место, куда вам стоит обращаться за духовным наставничеством и советом, — это кучка пьяных, уставших от смены часовых поясов артистов, которые пытаются рассказывать о своих фильмах».

Тем не менее, актёр подчеркнул веру в силу кино. Он отметил, что фестивали и коллективная работа создают «исцеляющую международную "жизнь во сне"», которая помогает людям обрести понимание и силы для новых действий.

О своей новой картине Хоук сказал, что её история привлекла его тем, что рассказывает о группе людей, которые, не ожидая общности, объединились, чтобы противостоять институциональной алчности и злу.

Источник

Читайте нас также:
#кино #кинофестиваль #знаменитости #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео