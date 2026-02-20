На Берлинском международном кинофестивале актёр Итан Хоук, дважды номинированный на премии Американской Киноакадемии, представил свою новую историческую драму The Weight («Бремя») и поделился размышлениями о роли знаменитостей в политической жизни.

На пресс-конференции его спросили о том, как он относится к ответственности звезд, которые высказываются на острые темы. Хоук с иронией заявил: «Знаете… последнее место, куда вам стоит обращаться за духовным наставничеством и советом, — это кучка пьяных, уставших от смены часовых поясов артистов, которые пытаются рассказывать о своих фильмах».

Тем не менее, актёр подчеркнул веру в силу кино. Он отметил, что фестивали и коллективная работа создают «исцеляющую международную "жизнь во сне"», которая помогает людям обрести понимание и силы для новых действий.

О своей новой картине Хоук сказал, что её история привлекла его тем, что рассказывает о группе людей, которые, не ожидая общности, объединились, чтобы противостоять институциональной алчности и злу.

