Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что поручил федеральным ведомствам начать "выяснение и публикацию" правительственных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и инопланетянах, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Исходя из огромного проявленного интереса, я поручаю министру обороны [Питу Хегсету] и другим соответствующим департаментам и агентствам начать выяснение и публикацию правительственных документов, которые касаются инопланетян и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НВЯ) и неопознанных летающих объектов (НЛО)", - сообщил Трамп на своей платформе в социальных сетях "Truth Social".

Ранее Трамп утверждал, что бывший президент Барак Обама в своих высказываниях якобы раскрыл "секретную" информацию об инопланетянах.

В четверг, отвечая на вопрос журналистов по поводу этих заявлений, Трамп сказал, что Обама "раскрыл секретную информацию, и ему не следовало этого делать".

Президент не уточнил, что именно в высказываниях Обамы было секретным, однако заявил, что "он допустил большую ошибку".

Отвечая на вопрос о том, что он сам думает об инопланетянах, Трамп сказал: "Я не знаю, реальны они или нет".