По итогам 2025-го года Франция сохранила свое первое место в топе самых популярных стран в международном туризме. Приняв 102 миллиона зарубежных гостей, страна установила новый рекорд по числу посетивших ее иностранных туристов, - сообщило Международное французское радио.

Доходы туристической отрасли выросли в очередной раз — почти на десять процентов до 77,5 миллиардов евро. Этих вселяющих оптимизм показателей удалось достичь в острой конкуренции с Испанией, которая грозит догнать своих северных соседей в рейтинге самых посещаемых туристами стран.