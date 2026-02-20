Чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпийских игр-2026 в Милане (Италия) в личном турнире.
Это довольно редкий случай, чтобы олимпийское золото в одиночном катании выигрывала действующая чемпионка мира.
Ранее на Играх-2026 Лью в составе сборной США выиграла командный турнир.
Женщины. Одиночное катание
Алиса Лью (США) — 226,79
Каори Сакамото (Япония) — 224,90
Ами Накаи (Япония) — 219,16
Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян заняла на Играх-2026 шестое место.
