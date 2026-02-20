В настоящее время выглядит так, что столкновение грузового автомобиля и междугороднего автобуса в Добельском крае, в Яунберзской волости, на Лиепайском шоссе вызвал водитель фуры, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные и тяжелые травмы.

Метель, скользкая дорога и невнимательность — возможно, поэтому в среду на перекрестке Лиепайского шоссе и дороги Елгава–Тукумс произошло столкновение грузового транспорта и междугороднего автобуса, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). В настоящее время известно, что фура пересекала перекресток, выехав со стороны Елгавы перед автобусом, двигавшимся по главной дороге в направлении Лиепаи. Грузовой автомобиль получил удар в бок прицепа и опрокинулся.

"К счастью, на данный момент известно, что все живы, но есть тяжело пострадавшие — водитель автобуса пострадал очень тяжело", - рассказал эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.

Водитель автобуса получил несколько серьезных травм, в том числе мужчине ампутированы обе ноги. В автобусе находились восемь пассажиров, медики осмотрели пятерых из них. Возможно, часть пассажиров не были пристегнуты, поскольку травмы довольно серьезные — политравмы, переломы таза, костей лица, основания черепа. Две пассажирки, в том числе подросток, несмотря на травмы, отказались от госпитализации.

За рулем грузового автомобиля с литовскими регистрационными номерами находился 35-летний гражданин Индии. Имеющаяся в распоряжении команды “Degpunktā” неофициальная информация свидетельствует, что водитель фуры был помещен в изолятор временного содержания. Будет ли к нему применена какая-либо мера пресечения, Государственная полиция не комментирует, указывая, что возбуждено уголовное производство и выясняются обстоятельства происшествия.

"Да, к сожалению, этот конкретный перекресток мне как эксперту очень хорошо известен. Здесь произошло очень много трагических дорожно-транспортных происшествий. Этот вопрос пытались решать, установив рядом радар разрешенной скорости, зону контроля средней скорости. Несмотря на то, что перекресток был перестроен, к сожалению, очередной водитель оказался невнимательным, не заметил приближающийся автобус, и произошло это столкновение", - указал Ирбитис.

Представитель "Latvijas Valsts ceļi" сообщил, что на данном перекрестке запланированы изменения — будет построена двухуровневая развязка. Проект уже разработан, и в этом году будет объявлена закупка на строительные работы.

“Degpunktā” связалась с представителями предприятия "Latvijas Sabiedriskais autobuss", однако пока ответы на вопросы не получены.