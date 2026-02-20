Учёные на конференции AAAS в Финиксе заявили, что регулярная гигиена полости рта и профилактические визиты к стоматологу способны сократить вероятность более чем 50 заболеваний. Об этом сообщает The Telegraph.

Исследования подтверждают взаимосвязь состояния зубов с артритом, болезнью Паркинсона и деменцией. Бактерии, обитающие в полости рта, могут провоцировать воспалительные процессы и инфекции в различных органах. В частности, пародонтит повышает риск нейродегенеративных заболеваний и ускоряет развитие деменции у людей из группы риска.

Специалисты выяснили, что патогенные микроорганизмы из ротовой полости способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, усиливая воспаление мозга. Доцент Фелипе Андраде отметил значение заболеваний дёсен в формировании ревматоидного артрита. Профессор Нобуихико Камада подчеркнул влияние микрофлоры рта на микробиом кишечника, что может увеличивать риск воспалительных заболеваний и колоректального рака.

Профессор Альдоган Кантачи связал рост стоматологических проблем с распространением сладкой и ультрапереработанной пищи. Он советует чистить зубы два–три раза в день, особенно после употребления сладостей. Если есть возможность почистить зубы только один раз, лучше делать это перед сном. Пожилым людям с нарушениями моторики эксперт рекомендует пользоваться электрическими щётками и тщательно очищать язык от бактерий.