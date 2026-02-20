Здесь пройдет интеграция в реальном времени физической среды и сложных транспортных потоков.

Недавно в городе центрального подчинения Чунцин /Юго-Западный Китай/ начала работу новая интегрированная лаборатория интеллектуального вождения, способная одновременно моделировать реальные транспортные средства, динамическое дорожное движение и климатические условия.

Как сообщила Медиакорпорация Китая, данная лаборатория площадью более 5000 квадратных метров является первым в мире испытательным полигоном полного цикла, объединяющим моделирование управления движением автомобиля, условий дождя, тумана и освещения, а также сложных транспортных потоков. Это позволяет создать более реалистичную и эффективную систему проверки интеллектуального вождения.

Согласно имеющейся информации, лаборатория обеспечит всестороннюю валидацию безопасности автомобилей с интеллектуальными системами вождения перед запуском в серийное производство, охватывая как экстремальные, так и реалистичные сценарии. Целью является укрепление технологической базы и повышение безопасности будущей интеллектуальной мобильности, а также поддержка высококачественного развития отрасли интеллектуальных автомобилей.

Стоит отметить, данная лаборатория впервые разработала интеллектуальную буксировочную систему, которая представляет собой механизм, способный буксировать транспортные средства на скорости до 130 км/ч, что превышает отраслевой стандарт в 100 км/ч. Это позволяет точно воспроизводить поведение участников дорожного движения, включая сценарии с внезапным появлением пешеходов.

Кроме того, лаборатория оснащена системой, настраиваемой с учетом окружающей среды, которая непрерывно изменяет параметры дождя, тумана и освещения, реалистично воссоздавая динамические погодные изменения.

Еще одним прорывом является интеграция в реальном времени физической среды и сложных транспортных потоков. Здесь реальные автомобили могут мгновенно взаимодействовать с имитируемым трафиком в реалистичных условиях, решая проблему фрагментарности, характерную для традиционных лабораторных испытаний.

Напомним, что китайские власти определили по меньшей мере 20 городов и городских кластеров в качестве пилотных зон внедрения интеграции "автомобиль-дорога-облако" для интеллектуальных подключенных транспортных средств.