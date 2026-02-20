Даже самый простой наряд можно превратить в дорогой и продуманный образ с помощью правильных аксессуаров. Персональный стилист поделилась секретами формирования аксессуарного гардероба и назвала три ключевые детали, которые работают в любом стиле — от повседневного до праздничного.

1. Сумка — главный акцент

Сумка задаёт тон всему образу и всегда находится в центре внимания.

Выбирайте форму, размер и цвет исходя из своего стиля и повседневных нужд.

Материал и функциональность важнее бренда. Главное — чтобы сумка гармонировала с вашим образом и была удобной.

2. Пояс для завершенности

Пояс превращает простую одежду в стильный комплект:

Он подчёркивает талию и создаёт правильные пропорции.

При выборе обращайте внимание на ширину, длину, цвет, материал и форму фурнитуры.

Простое платье или брюки с поясом выглядят продуманно и эффектно.

3. Украшения — качество важнее количества

Стилист советует ограничиться 2–3 качественными аксессуарами:

Они должны подчеркивать индивидуальность и гармонировать с образом.

Избегайте множества мелких деталей, которые создают эффект хаоса.

Главная идея

Стиль не измеряется количеством вещей, а точностью и продуманностью выбора. Несколько качественных аксессуаров делают образ гармоничным и дорогим, тогда как случайное множество элементов может перегрузить наряд.

Инвестируя в продуманные сумки, пояса и украшения, вы создаёте базу для любого образа, облегчаете утренние сборы и подчеркиваете свой уникальный стиль.

Источник