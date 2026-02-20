Baltijas balss logotype
Как сделать образ дорогим: 3 аксессуара, которые решают всё 0 263

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать образ дорогим: 3 аксессуара, которые решают всё

Даже самый простой наряд можно превратить в дорогой и продуманный образ с помощью правильных аксессуаров. Персональный стилист поделилась секретами формирования аксессуарного гардероба и назвала три ключевые детали, которые работают в любом стиле — от повседневного до праздничного.

1. Сумка — главный акцент

Сумка задаёт тон всему образу и всегда находится в центре внимания.

  • Выбирайте форму, размер и цвет исходя из своего стиля и повседневных нужд.
  • Материал и функциональность важнее бренда. Главное — чтобы сумка гармонировала с вашим образом и была удобной.

2. Пояс для завершенности

Пояс превращает простую одежду в стильный комплект:

  • Он подчёркивает талию и создаёт правильные пропорции.
  • При выборе обращайте внимание на ширину, длину, цвет, материал и форму фурнитуры.
  • Простое платье или брюки с поясом выглядят продуманно и эффектно.

3. Украшения — качество важнее количества

Стилист советует ограничиться 2–3 качественными аксессуарами:

  • Они должны подчеркивать индивидуальность и гармонировать с образом.
  • Избегайте множества мелких деталей, которые создают эффект хаоса.

Главная идея

Стиль не измеряется количеством вещей, а точностью и продуманностью выбора. Несколько качественных аксессуаров делают образ гармоничным и дорогим, тогда как случайное множество элементов может перегрузить наряд.

Инвестируя в продуманные сумки, пояса и украшения, вы создаёте базу для любого образа, облегчаете утренние сборы и подчеркиваете свой уникальный стиль.

Источник

Читайте нас также:
#мода #качество #стиль #украшения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

