Как уже сообщалось, премьер Эвика Силиня сегодня выступила перед Сеймом с отчетом по итогам работы своего правительства. Дебаты по этому отчету продолжаются уже почти 5 часов (с учетом перерывов). Оппозиция очень жестко критиковала главу правительства.

"У премьера г-жи Силини очень нехорошее такое одно качество, которое очень дорого обходится всей Латвии, — до нее слишком долго доходит. Разорвать торговые связи с Россией в пятый год войны? В пятый год войны! Браво! Браво! Два года потребовалось, чтобы прекратить экспорт медной руды. Год потребовалось, чтобы понять, что Бришкенс был не лучшим выбором на пост министра сообщений.

Извини, Каспарс, я понимаю, что свое детище очень тяжело, очень трудно критиковать и руководить. Но что же в итоге будет построено в рамках проекта Rail Baltica? Два года прошло, а мы так не знаем. Манипуляции при строительстве корпуса больницы Страдиня. Это дополнительные 100 миллионов. И еще ничего не построено. Хотя, по срокам, уже сейчас корпус должен был быть сдан в эксплуатацию…

В пятый год войны лишь сейчас спланированы 500 убежищ. Спланированы, но не построены! Значит пока они только зафиксированы на бумаге. … Силиня продолжает делать то, что начал Кариньш - безответственно управлять страной в долг с максимальным дефицитом бюджета. Они забыли о том, что это уже не бесплатные деньги, их придется отдавать будущим поколениям.

И транзит с агрессором Россией не прерван, рельсы не демонтированы… Воздушная защита от дронов «Шахед» не готова. Как и Персидский залив, не был готов. А разница между Персидским заливом и нами – у них есть деньги, на которые можно купить у Украины эти технологии", - заявил депутат Сейма Андрис Кулбергс.

А депутат Линда Матисоне отреагировала на недавнее высказывание премьера: "У меня вызвало недоумение написанное премьером в социальной сети X: «Показатели рождаемости не так уж и низки, как повсюду скандалят по сравнению со среднеевропейским уровнем ". И если бы была г-жа Силиня в этом зале, то я бы сказала ей, что латвийским семьям не нужны сравнения с другими странами, нам достаточно проанализировать собственные данные. И они драматичны: суммарный коэффициент рождаемости с 1,61 ребенка на женщину в 2018 году сократился до 1,23 в 2024 году, и в 2025 году он еще ниже, составив самый низкий показатель рождаемости детей за последние сто лет в истории Латвии. Это драматический спад. Это тревожный сигнал для всей страны. И коллеги, это не просто цифры, это будущее нашей страны, потому что если ничего не изменится, то, по прогнозам Eurostat, в Латвии в 2040 году будет полтора миллиона жителей, а через 35 лет население Латвии будет меньше, чем в Эстонии. Мы ежегодно теряем 18 000 человек. Это целый город, который каждый год пропадает с карты Латвии, каждый год такой, как Кулдига, вроде Олайне. И это уже не вопрос демографии.

Это вопрос выживания страны. И этот демографический кризис будет иметь очень конкретные последствия. 30 лет назад одного пенсионера в Латвии содержали почти шесть работающих. в 2040 году это будут всего 2,2 работающих на одного пенсионера. И тут возникают очень простые вопросы: кто будет работать? Кто будет зарабатывать налоги? Кто будет платить пенсии? Кто вообще будет содержать эту страну? Вот такие высказывания об этом, что показатели рождаемости не так уж и низки, безответственны."