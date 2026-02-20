Baltijas balss logotype
Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться 0 333

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться
ФОТО: Global Look Press

Актриса Шэрон Стоун: обнаженные тела возмущают общество больше, чем насилие!

Американская актриса Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться. Видео с размышлениями на данную тему размещено на ее странице в Instagram.

В опубликованном ролике 67-летняя звезда «Основного инстинкта» задалась вопросом, почему в 2026 году людей по-прежнему больше возмущает голое тело, чем насилие. Она рассказала о недавнем случае, который произошел с ней во время работы над фильмом «Богиня». По ее словам, съемочная группа попросила убрать из кадра портрет обнаженной женщины.

«Меня это очень взволновало. Мы боимся наготы на экранах и наших тел, но не насилия или всего остального, чем нас постоянно бомбардируют изо дня в день», — заявила знаменитость.

В августе прошлого года Шэрон Стоун объяснила желание показать голые гениталии в «Основном инстинкте». По ее мнению, эта откровенная сцена сделала фильм ярче и интереснее для зрителей.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео