Член правительства Латвии объявила бойкот Паралимпийским играм в Милане

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Член правительства Латвии объявила бойкот Паралимпийским играм в Милане

Министр образования и науки Даце Мелбарде в официальном письме президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу выразила резкое осуждение решения МПК разрешить спортсменам России и Беларуси выступать на предстоящих Паралимпийских играх в Милане–Кортина-д’Ампеццо.

В письме министр обращает внимание, что в результате решения МПК участие в предстоящих Паралимпийских играх будет запрещено для латвийского горнолыжника Мартиньша Олиньша.

Д. Мелбарде отмечает, что это является явной несправедливостью по отношению к Латвии и другим государствам, которые уважают международное право и общепринятые нормы прав человека.

Министр образования и науки объявила, что приняла решение не посещать предстоящие Паралимпийские игры в Милане–Кортина-д’Ампеццо до тех пор, пока остаётся в силе решение, позволяющее спортсменам России и Беларуси выступать под флагами своих государств.

По словам министра, исторический и современный опыт Латвии свидетельствует о том, что в России и Беларуси спорт является частью государственной пропаганды и стратегии «мягкой силы». Кроме того, у отдельных спортсменов существуют связи с вооружёнными и силовыми структурами, утверждает министр.

«Разрешение России и Беларуси участвовать в Паралимпийских играх подрывает веру в основные принципы олимпийского и паралимпийского движения — ответственность, справедливость и честную игру», — сообщила Д. Мелбарде.

Оставить комментарий

(14)
  • MM
    Margus Marjanen
    22-го февраля

    Ету Даце Мелобарде надо выгнать с позором из парламента за дискриминацию людей, а особо с ограниченными потребностями. Вот ей бы такой стать.

    38
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го февраля

    Сегодня на портале дежурит какой-то русофоб-лопатофил. И стирает все комментарии.

    33
    3
  • I
    Inga
    21-го февраля

    ничего не запретили ,а наоборот ,вы сильны убогие,вперёд. стихи есть в вашей культуре

    3
    5
  • VS
    Vladi Sen
    21-го февраля

    А почему министр образования, а не министр обороны. Какое у неё отношение к спорту. Пусть лучше жалуется в Спортлото, люди быстрее поймут и поддержат , особенно из психиатрии.

    29
    1
  • AI
    Aleksandrs Ivanovs
    21-го февраля

    К сожалению, тупизна наших "руководителей " неизлечима: ПРИ ЧЕМ ТУТ ИНВАЛИДЫ-СПОРТСМЕНЫ??? ОНИ С КЕМ-ТО ВОЮЮТ??? И...вообще: ПРИ ЧЕМ ТУТ СПОРТ??? Во времена проведения Олимпиад в Греции древней ПРЕКРАЩАЛИСЬ ВСЕ ВОЙНЫ, и...лозунг: О, СПОРТ, ТЫ-МИР! напрочь позабыли эти наши доморощенные дебилы...

    48
    3
  • 21-го февраля

    Ну почему Бог так не любит Латвию? Откуда вылезают такие тётки во власть: Браже, Чакша, Силиня, Мелбарде, наконец? Можете себе представить министра образования Германии или Франции, который что-то требует у МОК? И как МОК переживёт этот бойкот, не представляю...

    58
    2
  • VS
    Vad Sorry
    21-го февраля

    Я тоже объявляю бойкот, правительству, ни удачников, воров, и просто крыс,,, которые воруют а ни развивают страну, да хоть 10 миллиардов сделай себе зарплату но с заработанных денег, для них работа брать в кредит!!! И пилить и всегда Путин , или там пандемия, все виноваты!!

    44
    3
  • Р
    Рина
    21-го февраля

    "Грех смеяться над больными"- фраза из фильма. На самом деле грех. У людей с инвалидностью, особенно на калясках, одна радость -почувствовать себя такими как все, быть среди людей . И отобрать это право, когда они тренировались, прилагали огромные усилия для того, чтобы попасть на Олимпиаду, у них эту возможность отнимают. Не дай Бог, чтобы у тех , кто это поддерживает, в семье появился или он сам стал инаалидом. Это огромное горе. Очень обидно , что политика коснулась спорта. Всем мира, добра и МИЛОСЕРДИЯ!

    83
    3
  • А
    Андрей
    20-го февраля

    Это же надо так бояться, что бояться даже спортсменов с физическими ограничениями. Просто - пусть сходит к психиатру! Говорили ей, а она не верила! Так и получилось! Не надо было наркотики пробовать! Не надо было!

    "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!", - как говорится. Куда смотрит СГБ? Им же не то, что рулить в правительстве нельзя. Её опасно одну на улицу отпускать. Натворит делов!

    93
    3
  • РС
    Рейн Споле
    20-го февраля

    Даце,сдай свой советский аттестат о среднем образовании))

    114
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го февраля

    Тварь латышская!

    91
    6
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Засунь свой бойкот себе глубоко в одно место! Нах ты никому не нужна!

    136
    3
  • A
    Aleks
    20-го февраля

    Министр здоровых то людей ,которые не в их Кагале,не любит,а что уж говорить об инвалидах.У ,,высшей расы,другие представления о совести и сострадании. Если уж быть объективной,то Мелнбарде должна была выступить и против паролимпийцев Израиля,ведь Израиль проводит геноцид в Газе и об этом говорят многие общественные и политические деятели разных стран,которые ещё остались людьми,в отличии от этой поганой тетки,уничтожающей образование в Латвии и по приказу кого?Не тех ли,против которых она не выступает?;🔥👽😈

    114
    3
  • 010725
    010725
    20-го февраля

    Жосско. Ну, должность обязывает - "министр плохого образования и никакой науки".

    163
    3
Читать все комментарии

