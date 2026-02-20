Министр образования и науки Даце Мелбарде в официальном письме президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу выразила резкое осуждение решения МПК разрешить спортсменам России и Беларуси выступать на предстоящих Паралимпийских играх в Милане–Кортина-д’Ампеццо.

В письме министр обращает внимание, что в результате решения МПК участие в предстоящих Паралимпийских играх будет запрещено для латвийского горнолыжника Мартиньша Олиньша.

Д. Мелбарде отмечает, что это является явной несправедливостью по отношению к Латвии и другим государствам, которые уважают международное право и общепринятые нормы прав человека.

Министр образования и науки объявила, что приняла решение не посещать предстоящие Паралимпийские игры в Милане–Кортина-д’Ампеццо до тех пор, пока остаётся в силе решение, позволяющее спортсменам России и Беларуси выступать под флагами своих государств.

По словам министра, исторический и современный опыт Латвии свидетельствует о том, что в России и Беларуси спорт является частью государственной пропаганды и стратегии «мягкой силы». Кроме того, у отдельных спортсменов существуют связи с вооружёнными и силовыми структурами, утверждает министр.

«Разрешение России и Беларуси участвовать в Паралимпийских играх подрывает веру в основные принципы олимпийского и паралимпийского движения — ответственность, справедливость и честную игру», — сообщила Д. Мелбарде.