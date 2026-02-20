Baltijas balss logotype
Крылатые соседи: сколько птиц обитает на нашей планете 0 71

В мире животных
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крылатые соседи: сколько птиц обитает на нашей планете

Иногда число птиц на центральных площадях может вызывать тревогу! Голуби и воробьи, не боясь людей, собираются в большие группы, мешая проходу и проезду. Но подобное наблюдается не только в вашем городе. Представьте себе, какое огромное разнообразие птиц населяет Землю!

 

Австралийские исследователи провели масштабное исследование, посвященное подсчету птиц, и были шокированы полученными данными! Официальное число птиц, обитающих на нашей планете, составляет примерно 50 миллиардов, что более чем в шесть раз превышает количество людей на Земле! Однако авторы исследования подчеркивают, что на самом деле птиц значительно больше, так как в их работе было учтено лишь 9 700 видов, что составляет 92% от всех ныне существующих.

«Люди потратили много усилий на подсчет представителей своего вида – всего 7,8 миллиарда человек», – отмечает эколог Уилл Корнуэлл из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. «Это первая комплексная попытка подсчитать другой вид».

Некоторые виды птиц находятся на грани исчезновения. Например, черногрудых трехперсток осталось всего около 100 особей. В то же время попугаев вида радужный лорикет насчитывается миллионы! В «клубе миллиардов» всего четыре вида: домовый воробей, обыкновенный скворец, делавэрская чайка и деревенская ласточка. Около 12% из изученных видов имеют мировую популяцию менее 5000 особей.

Авторы исследования отмечают, что это весьма интересно, что на всей планете доминирует лишь несколько видов. Возможно, в будущем ученые смогут выяснить причины, по которым эти птицы стали столь распространены.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

