Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая существенно нарастили закупки российской нефти после того, как от сырья начали отказываться индийские предприятия. Об этом со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщает Bloomberg.

За первые 18 дней февраля поставки в порты КНР нефти из России выросли до 2,09 миллиона баррелей в сутки. В январе и декабре цифры были значительно ниже — 1,72 миллиона и 1,39 миллиона. Таким образом, с декабря объем закупок увеличился примерно на 700 тысяч баррелей в сутки.

Между тем продажи в Индию снизились с 1,78 миллиона баррелей в ноябре до 1,1-1,2 миллиона в январе и феврале, то есть сокращение сравнимо с ростом, который демонстрирует Китай.

Главной проблемой для российских поставщиков остается логистика. Традиционно китайские НПЗ покупали нефть, доставляемую из портов Дальнего Востока, но теперь к ним идут партии, погруженные в портах Балтийского и Черного морей, а также из Арктики. Более длинный путь приводит к дополнительным расходам на фрахт танкеров, а кроме того, новые партнеры требуют существенных скидок, пользуясь отсутствием альтернативных покупателей.

Индия заметно сократила закупки российской нефти на фоне заключения торгового соглашения с США, после которого Вашингтон снизил торговые пошлины. Глава Белого дома Дональд Трамп полагает, что снижение доходов Москвы от нефтяного импорта поспособствует прекращению боевых действий на территории Украины.