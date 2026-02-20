Baltijas balss logotype
Хотите улучшить здоровье? Эксперты выделили растения, которые помогут вам! 0 299

Дом и сад
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хотите улучшить здоровье? Эксперты выделили растения, которые помогут вам!

Тем, кто увлекается растениями, не нужно объяснять, какие преимущества приносит наличие небольшого сада, даже на подоконнике. Исследование, посвященное влиянию комнатных растений, показало, что люди, проводившие время в окружении зелени, испытывали значительное улучшение когнитивных функций и релаксацию.

 

Если вы давно мечтали о создании небольшого сада на своем подоконнике или балконе, самое время реализовать эту идею. Некоторые растения действительно способны повысить уровень вашего здоровья. По словам западного эксперта Лорен Хейнс, обучавшегося в Аппалачском центре естественного здоровья, «простое растение — это легкий и безопасный способ заботиться о себе и своих близких».

Полезные для здоровья растения

Алоэ вера (Aloe barbadensis miller)

Этот суккулент прекрасно себя чувствует в теплых и солнечных условиях, но его можно выращивать и в помещении, если окна выходят на солнечную сторону. Алоэ вера выделяется своими длинными, часто зеленовато-желтыми, мечевидными листьями. Джессика Бейкер, зарегистрированный травник и лицензированный иглотерапевт, подчеркивает: «Гель из листьев можно использовать местно при солнечных ожогах или раздражениях кожи».

Кроме того, это растение способствует «пищеварению и нормальному испражнению», — добавляет Бейкер. «Гель алоэ полезен для заживления ран любого типа», — отмечает Лорен Хейнс. «Это связано с тем, что алоэ способствует образованию коллагена, который является основным белком различных тканей нашего организма».

Лаванда (Lavendula)

Лаванда известна своим ароматом и фиолетовыми цветами, которые часто используют в декоре и ароматерапии. «Лаванда — это лекарственное растение, которое должен иметь каждый, благодаря ее расслабляющим и стрессоснижающим свойствам», — утверждают эксперты. Обычно лаванду выращивают на улице, но при правильных условиях — достаточном количестве солнечного света и тепла — ее можно успешно культивировать и в помещении, желательно у окна с прямым светом.

Лаванда может использоваться в настойках и выпечке. Однако Бейкер рекомендует добавлять ее в блюда с осторожностью, так как «вкус может стать мыльным, если использовать слишком много в рецепте или чае».

Мята (Mentha piperita)

Мяту легко выращивать, но лучше всего она растет в отдельном контейнере, так как может доминировать над другими растениями. Например, мятный чай успокаивает и может помочь в пищеварении, положительно влияя на лечение некоторых заболеваний. «Мята также может облегчить сыпь, а также уменьшить боль в горле и лихорадку», — отмечают специалисты.

Зелень мяты активирует правое полушарие мозга, что может способствовать повышению креативности.

Орегано и Розмарин (Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis)

Орегано чаще всего ассоциируется с добавлением в блюда, но помимо его пикантного вкуса, это растение также приносит дополнительные преимущества: «Орегано — это ветрогонное растение, которое хорошо поддерживает пищеварение», — сообщают ученые. Орегано легко выращивать в контейнере — главное, чтобы оно получало достаточно солнечного света.

Розмарин — это выносливый средиземноморский кустарник, который предпочитает много солнца и теплую температуру. «Розмарин — мое любимое целебное растение для домашнего выращивания», — говорит Джессика Бейкер. Розмарин обладает свойствами, которые могут облегчить газообразование и вздутие живота. Хотя чаще всего используются его длинные, узкие, соснового цвета листья, эксперты отмечают, что также можно употреблять в пищу цветки розмарина.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
