Тем, кто увлекается растениями, не нужно объяснять, какие преимущества приносит наличие небольшого сада, даже на подоконнике. Исследование, посвященное влиянию комнатных растений, показало, что люди, проводившие время в окружении зелени, испытывали значительное улучшение когнитивных функций и релаксацию.

Если вы давно мечтали о создании небольшого сада на своем подоконнике или балконе, самое время реализовать эту идею. Некоторые растения действительно способны повысить уровень вашего здоровья. По словам западного эксперта Лорен Хейнс, обучавшегося в Аппалачском центре естественного здоровья, «простое растение — это легкий и безопасный способ заботиться о себе и своих близких».



Полезные для здоровья растения

Алоэ вера (Aloe barbadensis miller)

Этот суккулент прекрасно себя чувствует в теплых и солнечных условиях, но его можно выращивать и в помещении, если окна выходят на солнечную сторону. Алоэ вера выделяется своими длинными, часто зеленовато-желтыми, мечевидными листьями. Джессика Бейкер, зарегистрированный травник и лицензированный иглотерапевт, подчеркивает: «Гель из листьев можно использовать местно при солнечных ожогах или раздражениях кожи».

Кроме того, это растение способствует «пищеварению и нормальному испражнению», — добавляет Бейкер. «Гель алоэ полезен для заживления ран любого типа», — отмечает Лорен Хейнс. «Это связано с тем, что алоэ способствует образованию коллагена, который является основным белком различных тканей нашего организма».

Лаванда (Lavendula)

Лаванда известна своим ароматом и фиолетовыми цветами, которые часто используют в декоре и ароматерапии. «Лаванда — это лекарственное растение, которое должен иметь каждый, благодаря ее расслабляющим и стрессоснижающим свойствам», — утверждают эксперты. Обычно лаванду выращивают на улице, но при правильных условиях — достаточном количестве солнечного света и тепла — ее можно успешно культивировать и в помещении, желательно у окна с прямым светом.

Лаванда может использоваться в настойках и выпечке. Однако Бейкер рекомендует добавлять ее в блюда с осторожностью, так как «вкус может стать мыльным, если использовать слишком много в рецепте или чае».

Мята (Mentha piperita)

Мяту легко выращивать, но лучше всего она растет в отдельном контейнере, так как может доминировать над другими растениями. Например, мятный чай успокаивает и может помочь в пищеварении, положительно влияя на лечение некоторых заболеваний. «Мята также может облегчить сыпь, а также уменьшить боль в горле и лихорадку», — отмечают специалисты.

Зелень мяты активирует правое полушарие мозга, что может способствовать повышению креативности.

Орегано и Розмарин (Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis)

Орегано чаще всего ассоциируется с добавлением в блюда, но помимо его пикантного вкуса, это растение также приносит дополнительные преимущества: «Орегано — это ветрогонное растение, которое хорошо поддерживает пищеварение», — сообщают ученые. Орегано легко выращивать в контейнере — главное, чтобы оно получало достаточно солнечного света.

Розмарин — это выносливый средиземноморский кустарник, который предпочитает много солнца и теплую температуру. «Розмарин — мое любимое целебное растение для домашнего выращивания», — говорит Джессика Бейкер. Розмарин обладает свойствами, которые могут облегчить газообразование и вздутие живота. Хотя чаще всего используются его длинные, узкие, соснового цвета листья, эксперты отмечают, что также можно употреблять в пищу цветки розмарина.