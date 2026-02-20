С возрастом рассады увеличивается темп её развития, и чем лучше этот темп будет сохранен при пересадке, тем раньше можно ожидать сбор плодов. В зависимости от сорта томатов, период от всходов до начала плодоношения составляет обычно 110, 120 или 130 дней.

При оптимизации внешних условий, увеличении площади питания, а также обеспечении достаточного света, тепла и питательных веществ в почве, возможно сократить сроки от всходов до созревания плодов на 10, 15 или даже 20 дней. Как правило, даже переросшая рассада с одревесневевшими стеблями приносит больший урожай, чем молодая, хрупкая и легко ломкая, которая зачастую не дает плодов.