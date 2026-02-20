Сочетание магния и апигенина — растительного флавоноида, содержащегося в ромашке, — увеличило продолжительность сна в эксперименте на мышах. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F). По их данным, совместное применение веществ оказалось эффективнее, чем каждое из них по отдельности.

В нормальных условиях комбинация увеличивала длительность сна на 44 процента. У животных с нарушением сна, вызванным кофеином, эффект составил 32 процента, а в модели индуцированной бессонницы — 37 процентов. При этом магний или апигенин по отдельности не демонстрировали столь выраженного действия. Ученые отмечают синергетический эффект: совместное применение усиливало результат сверх ожидаемого суммарного влияния компонентов.

Анализ показал, что сочетание магния и апигенина снижало уровень провоспалительных цитокинов, в частности TNFα, как в крови, так и в гипоталамусе — ключевой зоне мозга, регулирующей цикл сна и бодрствования. Также наблюдалось подавление активации микроглии и сигнального пути NF-κB, связанного с нейровоспалением. Это указывает на возможный противовоспалительный механизм улучшения сна.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных моделях, поэтому говорить о клиническом эффекте у людей пока рано. Тем не менее полученные данные позволяют рассматривать комбинацию магния и апигенина как потенциальную натуральную стратегию поддержки сна и дальнейший объект клинических исследований.