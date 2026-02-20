Baltijas balss logotype
Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов
ФОТО: Unsplash

MWM: польские F-35 могут стать носителями американского ядерного оружия.

Пилоты из Польши налетали на истребителях пятого поколения F-35 более тысячи часов, а сами эти самолеты могут в перспективе выступать носителем ядерного оружия — американских бомб B61-12 , пишет Military Watch Magazine (MWM).

Первый F-35 для Польши был представлен в США в августе 2024 года, тогда как первые польские истребители прибудут в Европу к концу 2026-го. Всего Варшава согласно договору, заключенному в 2020 году, закупает у Вашингтона 32 самолета пятого поколения.

MWM уверяет, что F-35 значительно приумножит возможности 48 польских истребителей четвертого поколения F-16, которые ожидает модернизация, а также при необходимости сможет использовать для прорыва противовоздушной обороны России и Белоруссии. Журнал подчеркивает, что F-35 значительно усиливают польский наступательный потенциал.

Издание не исключает, что в конечном итоге польские F-35, как и самолеты ряда других стран НАТО, могут выполнять роль ядерных ударных самолетов.

Читайте нас также:
#НАТО #Польша #ядерное оружие #f-35 #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
