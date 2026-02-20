Baltijas balss logotype
В Европе пришли в ярость от провала разведки в 2022 году

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Европе пришли в ярость от провала разведки в 2022 году
ФОТО: Global Look Press

The Guardian: европейская разведка пришла в ярость от своего провала в 2022 году.

Европейские спецслужбы были в ярости из-за того, что не смогли предвидеть войну на Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Вся суть разведывательной службы заключается в том, чтобы предсказывать, когда начнется следующий военный конфликт. И мы полностью все испортили», — заявил изданию неназванный европейский офицер.

По словам собеседника журнала, европейские спецслужбы были в ярости из-за собственного провала. Они также настаивали на проведении внутреннего расследования того, что можно было сделать лучше в тот период времени.

#Украина #война #разведка #Европа #спецслужбы #политика
(3)
  • П
    Процион
    21-го февраля

    Неправильный заголовок. Не «пришли в ярость», а «пришёл в ярость». И не спецслужбы, а офицер. К тому же неназванный. Который, возможно, сам не подозревает, что вошёл в ярость, или вошёл куда-то ещё, если вообще «входил».

    5
    1
  • А
    Андрей
    20-го февраля

    "европейские спецслужбы были в ярости из-за собственного провала." И как эта ярость проявилась конкретно? Что-то не слышали, чтобы кто-то сел на большой срок. Или поумнел так, чтобы даже не пытаться провоцировать ядерные державы. И приструнил бы ручных тигров на подаяниях.

    И прошло 4 года, чтобы кто-то осмелился инкогнито об этом сказать. За 4 года ярость, не реализованная в конкретных стратегических и тактических решениях разъедает изнутри. Считайте, что эти типа разведчики - просто ходячие оболочки. Запал пропал. Поздно пить Боржоми.

    Лучше тех с острова Эпш....а берите на карандаш и описывайте имущество, пока ещё есть возможность взять у них свидетельские показания.

    8
    2
  • С
    Сарказм
    Андрей
    21-го февраля

    Дурашка, провалы спецслужб не ведут к посадкам (если дело не в шпионах), ты травмирован савецкой реальностью, да и то скорее мифологизированно-сталинской ее версией. Это повод поучиться на прошлых ошибках, понять, в каком месте что не сработало и почему и улучшиться. И вероятно работа над ошибками уже была проведена (но тебе разумеется об этом не сообщили и не сообщат), раз это выплыло в паблик (или ты реально наивно думаешь, что утечки от источников из разведслужб не являются намеренными?). Тем более, что учиться есть у кого, американцы чуть ли ни за пару месяцев публично объявили, что вторжение является неминуемым (а сами об этом знали вероятно еще раньше) и даже объявили дату, которая от реальной отличалась, кажется, на пару дней, письков тогда еще пресс-алкашкой машкой на пару публично ухохатывались, мол, вы все врете, параноики.

    0
    3
