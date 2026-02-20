Baltijas balss logotype
Туда не ходи: власти Риги предупредили рижан об опасности нахождения на улицах города

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туда не ходи: власти Риги предупредили рижан об опасности нахождения на улицах города

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни в столице ожидается повышение температуры воздуха, что может привести к падению сосулек с крыш зданий, сообщили в самоуправлении.

В связи с этим самоуправление советует рижан быть особенно осторожными при передвижении вдоль зданий, а их владельцев – чистить крыши от снега, льда и сосулек.

Столичная дума предупреждает, что ограждение территорий, где с крыши могут упасть снег или сосульки, допускается лишь как временная мера в процессе работ по очистке крыши.

Два года назад в Риге погиб пенсионер, на которого с крыши обрушилась ледяная глыба. Трагедия произошла в Латгальском предместье, на улице Кална, 62, при падении льда с крыши многоквартирного дома получил травмы и погиб мужчина 1941 года рождения.

Хозяин опасного здания был примерно наказан: он извинился заплатил родственникам погибшего 15 тыс евро и получил надзор пробационной службы сроком на один год и три месяца.

#погода #Латвия #трагедия #безопасность #профилактика
Оставить комментарий

(4)

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го февраля

    Сегодня на портале дежурит какой-то русофоб-лопатофил. И стирает все комментарии.

    2
    1
  • I
    Inga
    21-го февраля

    про лет рабства ,с ним так нельзя, а с другими можно,пока с гор в алуксне не спустился.эти там засели,как орлы .чуть оступишься и стобой все можно,тыж своих знаешь.

    1
    0
  • П
    Процион
    21-го февраля

    «В связи с этим самоуправление советует рижан». Вы где русский язык изучали, невежи? Я, как и все цивилизованные люди, против притеснения националистами русского языка в Латвии, но тот «язык», на котором вы пишете, однозначно нужно запретить, а ваше гнездо «Редакция BB.LV» разогнать и запретить дальнейшие публикации.

    19
    8
  • EB
    Emigrants Berzins
    20-го февраля

    Мочератор трёт комменты как угорелый. Ок, моча, вот коммент — фас! фас! Куси!

    9
    3
Читать все комментарии

