Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни в столице ожидается повышение температуры воздуха, что может привести к падению сосулек с крыш зданий, сообщили в самоуправлении.

В связи с этим самоуправление советует рижан быть особенно осторожными при передвижении вдоль зданий, а их владельцев – чистить крыши от снега, льда и сосулек.

Столичная дума предупреждает, что ограждение территорий, где с крыши могут упасть снег или сосульки, допускается лишь как временная мера в процессе работ по очистке крыши.

Два года назад в Риге погиб пенсионер, на которого с крыши обрушилась ледяная глыба. Трагедия произошла в Латгальском предместье, на улице Кална, 62, при падении льда с крыши многоквартирного дома получил травмы и погиб мужчина 1941 года рождения.

Хозяин опасного здания был примерно наказан: он извинился заплатил родственникам погибшего 15 тыс евро и получил надзор пробационной службы сроком на один год и три месяца.