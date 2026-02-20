Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыта деталь плана США по атаке на Иран 2 455

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта деталь плана США по атаке на Иран
ФОТО: Unsplash

Reuters: США рассматривают ликвидацию отдельных лиц в Иране.

США рассматривают возможность ликвидации отдельных лиц в рамках атаки на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

«Cреди вариантов рассматривается, в частности, нанесение ударов по отдельным лицам и даже попытка смены режима в Тегеране в случае приказа со стороны президента [США] Дональда Трампа», — утверждается в публикации.

Собеседники агентства не стали раскрывать, какие именно лица могут стать целью ударов и как американские военные могут попытаться осуществить смену режима без задействования крупных наземных сил. В материале отмечается, что планирование возможной атаки находится на продвинутой стадии.

Ранее стало известно, что совет управляющих Международного агентства по атомной энергии 2 марта проведет пятидневное заседание в Вене, в результате которого Ирану может быть вынесено предупреждение.

Читайте нас также:
#Иран #США #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    21-го февраля

    Молодец Трамп! Каждый день подтверждает, что заслуживает нобелевской премии мира!

    1
    0
  • A
    Aleks
    21-го февраля

    План то Израиля,но руками США как и Майдан,профиеансированный США,а остальное уже делал радикальный еврей Коломойский,организуя укроеврейские нацбатальоны... Как сказал один белый в Англии,который выступал за Палестину:Без Израиля в мире было бы чище и спокойнее.😈👽

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео