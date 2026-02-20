Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мятеж Пригожина подтолкнул Си Цзиньпина начать чистки в руководстве китайской армии - WSJ 1 307

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мятеж Пригожина подтолкнул Си Цзиньпина начать чистки в руководстве китайской армии - WSJ
ФОТО: Youtube

Председатель КНР Си Цзиньпин начал новую волну чисток в китайской армии после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа в России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к руководству Коммунистической партии Китая.

По словам собеседников издания, неспособность Москвы одержать быструю победу над Украиной, а затем и над Пригожиным, показала руководителям Китая, что масштабная модернизация вооруженных сил не приводит автоматически к созданию грозной боевой силы.

Си Цзиньпин, обеспокоенный коррупцией, подрывающей боеспособность страны, пришел к выводу, что одной военной техники недостаточно для обеспечения обороны, если она не подкреплена абсолютной политической лояльностью, говорится в публикации.

По подсчетам The New York Times, с 2023 года из 30 высокопоставленных китайских генералов и адмиралов только семеро сохранили свои должности, остальные были либо отправлены в отставку, либо «исчезли». Центральный военный совет, в состав которого обычно входят до семи человек, теперь сократился до двух членов — самого Си Цзиньпина и генерала Чжан Шэнминя. Все остальные ранее были уволены в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Увольнения затронули почти все виды войск в Китае, в том числе ракетные войска и военно-морской флот.

Читайте нас также:
#коррупция #Си Цзиньпин #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    милый вам портрет.текст не тот и ладно.смысл не то и ладно.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео