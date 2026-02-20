Baltijas balss logotype
В США замедлился рост цен, но... есть вопросы 0 131

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США замедлился рост цен, но... есть вопросы

При этом топливо продолжает дешеветь.

В США замедлился рост цен, но к Трампу остались вопросы, - говорится на страничке FB "Дежурный по Америке".

Индекс потребительских цен вырос на 2,4% в январе по сравнению с прошлым годом, что стало рекордно низким значением за последние пять лет, следует из отчета федерального бюро статистики труда США. Трамп назвал себя «президентом доступных цен» и заявил, что «проблема инфляции решена», а цены на продукты «везде падают».

При этом немногие товары подешевели. Как пишет WSJ со ссылкой на экономиста Субадру Раджаппа, категории, которые Трамп ранее обложил дополнительными пошлинами, продолжают дорожать. Так, более чем на 15% за год выросла в цене говядина. Ключевые расходы на продукты, бензин и жилье в среднем остаются на 25% выше, чем до пандемии COVID-19.

При этом снижаются цены на бензин (почти на 8% за год), а также на подержанные автомобили. Годовой рост индекса потребительских цен оказался самым низким с марта 2021 года, в связи с чем также до 2,4% снизилась годовая инфляция.

Как показал недавний опрос CBS News, состояние экономики США в феврале как «очень» или «относительно хорошее» оценивали суммарно 34% респондентов, а как «очень» или «относительное плохое» — 60%.

#США #бензин #инфляция #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
