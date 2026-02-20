Сегодня на встрече с руководителями самоуправлений представители Министерства иностранных дел (МИД) напомнили об опасности поездок в Россию и Беларусь, сообщили в МИД.

Представители министерства вновь призвали не ездить в Россию и Беларусь, поскольку такие поездки опасны для путешественников, в том числе из-за ограниченных возможностей дипломатической службы оказывать помощь гражданам, попавшим в затруднительную ситуацию в этих странах.

Ранее Служба государственной безопасности также призывала руководителей самоуправлений не совершать поездки в страны-агрессоры, поскольку там, помимо прочего, существуют высокие риски вербовки.

В ходе бесед представители МИД подчеркнули, что экономика и безопасность тесно связаны. Без безопасной среды невозможно обеспечить стабильное экономическое развитие.

Министерство продолжит активно работать над укреплением экономической активности на приоритетных рынках, а на отдалённых рынках будет открывать предпринимателям новые возможности для сотрудничества.

Кроме того, министр иностранных дел Байба Браже рассказала, что присутствие союзников в Латвии и Балтийском регионе является важным элементом сдерживания и защиты для общей безопасности Латвии, Европы и НАТО.

Она указала, что работа по увеличению иностранных войск в Латвии будет продолжена.