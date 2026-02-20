Baltijas balss logotype
Мэру Риги и другим руководителям самоуправлений Латвии не советуют ездить в Россию и Беларусь 2 591

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мэру Риги и другим руководителям самоуправлений Латвии не советуют ездить в Россию и Беларусь

Сегодня на встрече с руководителями самоуправлений представители Министерства иностранных дел (МИД) напомнили об опасности поездок в Россию и Беларусь, сообщили в МИД.

Представители министерства вновь призвали не ездить в Россию и Беларусь, поскольку такие поездки опасны для путешественников, в том числе из-за ограниченных возможностей дипломатической службы оказывать помощь гражданам, попавшим в затруднительную ситуацию в этих странах.

Ранее Служба государственной безопасности также призывала руководителей самоуправлений не совершать поездки в страны-агрессоры, поскольку там, помимо прочего, существуют высокие риски вербовки.

В ходе бесед представители МИД подчеркнули, что экономика и безопасность тесно связаны. Без безопасной среды невозможно обеспечить стабильное экономическое развитие.

Министерство продолжит активно работать над укреплением экономической активности на приоритетных рынках, а на отдалённых рынках будет открывать предпринимателям новые возможности для сотрудничества.

Кроме того, министр иностранных дел Байба Браже рассказала, что присутствие союзников в Латвии и Балтийском регионе является важным элементом сдерживания и защиты для общей безопасности Латвии, Европы и НАТО.

Она указала, что работа по увеличению иностранных войск в Латвии будет продолжена.

#НАТО #Латвия #безопасность #дипломатия #экономика #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    21-го февраля

    А Виестурс хател на 8 марта в Петербург поехат?

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го февраля

    СТРАХ!

    Если от страха долго держать язык в заднице, то есть вероятность, что скоро ею же начнёшь думать!

    12
    2

