Компания разрешила сотруднице спать 9 часов в день, а потом — уволила 0 481

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
В федеральном суде Нью-Йорка на следующей неделе начнется разбирательство с участием присяжных по иску бывшего младшего аналитика Centerview Partners Кэтрин Шибер.

Она утверждает, что компания допустила дискриминацию, когда уволила ее вскоре после согласования условий работы, включавших гарантированный девятичасовой период сна каждую ночь. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В 2020 году Шибер, которой на тот момент был 21 год, сообщила о диагностированном расстройстве настроения и тревожности и запросила возможность спать не менее восьми часов в сутки. В Centerview согласовали освобождавшие ее от работы с полуночи до 9:00, при этом сотрудница согласилась быть доступной в остальное время и работать семь дней в неделю. Менее чем через три недели после введения такого режима Шибер уволили.

Девушка заявила, что увольнение подорвало ее карьеру в инвестиционном банкинге. Она требует компенсацию утраченного заработка за несколько лет, а также возмещение ущерба за эмоциональный стресс.

Centerview указывает, что для младших сотрудников характерен длительный и непредсказуемый график, и считает, что при необходимости непрерывного сна в течение 8–9 часов «не было разумных условий», которые позволили бы выполнять обязанности аналитика на постоянной основе.

В октябре федеральный судья Эдгардо Рамос отказал Centerview в ходатайстве о вынесении решения в упрощенном порядке и распорядился продолжить рассмотрение дела. Среди вопросов, которые предстоит оценить суду, — является ли круглосуточная доступность «существенной функцией» должности младшего аналитика.

Читайте нас также:
#увольнение #дискриминация #сон
Оставить комментарий

Видео