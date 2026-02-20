По информации The Sun, 45-летняя Кардашьян подала три заявки на регистрацию товарных знаков для новой линии одежды «NOR11». Название бренда, вероятно, сочетает первые три буквы имени Норт и возраст, в котором она придумала концепцию коллекции.

Одна заявка охватывает одежду и аксессуары, включая платья, обувь, шляпы и чулки. Другая — часы и ювелирные изделия, такие как браслеты, ожерелья, серьги и кольца. Третий товарный знак предназначен для различных видов сумок: дамские сумочки, кошельки и косметички.

Все заявки поданы через компанию KimYe's Kid Inc., зарегистрированную в Калифорнии в августе 2023 года.

Источник