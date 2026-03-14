В неделю финансовой грамотности, которая пройдет в Латвии с 16 по 22 марта, Государственное агентство занятости (ГАЗ) предлагает жителям пройти бесплатный онлайн-курс «Мои деньги сегодня и завтра. Финансовая грамотность», доступный в разделе « E-apmācība » портала CV и вакансий ГАЗ, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству ЛЕТА в ГАЗ, курс позволяет всем желающим освоить или улучшить знания о планировании личных финансов, налоговой системе и принципах социального страхования. Учебные материалы доступны онлайн, поэтому их можно изучать в любое удобное время и месте, используя компьютер или смарт-устройство с подключением к интернету.

Онлайн-курс состоит из четырех частей — «Деньги и сделки», «Планирование личных финансов», «Финансовая и экономическая среда. Налоги», а также «Государственный и социальный бюджет, функционирование системы социального страхования в стране». В учебное содержание включены теоретические объяснения, аудио- и видеоматериалы, симуляции диалогов, а также задания для самопроверки.

В материалах также рассматриваются различные виды доходов, средства аутентификации интернет-банков и основные принципы планирования личного бюджета. Дополнительные знания можно получить по ссылке на сайт Банка Латвии «Школа денег», где доступна информация о накоплениях, налоговых льготах, вопросах финансовой безопасности и рисках мошенничества в цифровой среде.

Также в курсе объясняется значение государственных и частных пенсионных уровней, чтобы помочь лучше понять, как принимать обдуманные финансовые решения в долгосрочной перспективе.

Общая продолжительность обучения составляет пять академических часов. В конце курса участники должны выполнить тест на проверку знаний. Чтобы начать обучение, необходимо авторизоваться через портал «latvija.gov.lv». ГАЗ также предупреждает, что раздел онлайн-обучения не будет доступен, если на устройстве активировано соединение виртуальной частной сети (VPN).

Как сообщалось, неделя финансовой грамотности в рамках международной инициативы «Global Money Week» в этом году пройдет в Латвии в 13-й раз. В этом году темой мероприятий станет молодежь и ее умение планировать и управлять личными финансами так, чтобы жить более обеспеченно и на более поздних этапах жизни.