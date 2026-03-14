Иран нанесет удары по американским компаниям в регионе, если в войне США и Израиля против Ирана будут атакованы его энергетические объекты, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В пятницу американские военные нанесли удар по острову Харк, откуда экспортируется почти вся иранская нефть, и президент США Дональд Трамп заявил, что все военные цели были уничтожены, однако энергетические объекты остались нетронутыми.

"Наши вооруженные силы уже заявили, что ответят, если будет атакована наша нефтяная и энергетическая инфраструктура", — сказал Арагчи телеканалу "MS NOW".

Иран "нанесет удар по любой энергетической инфраструктуре в регионе, которая принадлежит американской компании или в которой американская компания является совладельцем", добавил он.

Арагчи заявил, что при ударах США по Харку использовались ракеты малой дальности, запущенные с двух баз в Объединенных Арабских Эмиратах, одна из которых находится недалеко от Дубая.

"Они используют территорию наших соседних стран, чтобы атаковать нас такими ракетами, и это абсолютно неприемлемо", — подчеркнул министр иностранных дел Ирана.

"Очень опасно, что они используют густонаселенные районы", — сказал он. "Мы, безусловно, ответили бы контрударом, но стараемся быть осторожными, чтобы не атаковать населенные территории", — утверждает он.

Ранее центральный штаб иранской армии также заявил, что нефтяная и энергетическая инфраструктура, принадлежащая компаниям, сотрудничавшим с США, будет "немедленно уничтожена и превращена в груду пепла", если будут атакованы энергетические объекты Ирана.

В пятницу Трамп пригрозил бомбардировкой нефтяной инфраструктуры на острове Харк, если Иран не позволит свободно транспортировать сырую нефть через Ормузский пролив.