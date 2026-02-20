Крупнейший американский инвестбанк JPMorgan ведет переговоры о предоставлении банковских услуг Совету мира президента США Дональда Трампа, передает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, банк обсуждал предоставление таких услуг, как содействие платежам в пользу совета директоров и от его имени.

Отношения между банком и американской администрацией осложняются иском, который Трамп подал в прошлом месяце против компании и ее гендиректора Джейми Даймона, напоминает FT. Президент США заявил, что накануне выборов банк закрыл его банковские счета по политическим причинам.

Но Даймон проводил политику, которая соответствует программе Трампа, включая цель финансирования отрасли на $1,5 трлн, эта сумма является критически важной для национальной безопасности и инфраструктуры страны, поясняет газета.

19 февраля состоялось первое заседание международной организации. Трамп на первой встрече сообщил, что страны внесли $7 млрд в фонд восстановления Газы после разоружения ХАМАС, но пока Совет мира далек от реализации цели, передает Reuters.

Совет мира будет контролировать переходный Палестинский комитет, управляющий сектором Газа, сообщали в Белом доме. Также организация будет управлять финансированием реконструкции Газы, пока палестинская администрация не завершит программу реформ, уточняли в Белом доме.