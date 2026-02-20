Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крупнейший в США банк пресмыкается перед обидевшимся Трампом 0 257

Бизнес
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крупнейший в США банк пресмыкается перед обидевшимся Трампом

Крупнейший американский инвестбанк JPMorgan ведет переговоры о предоставлении банковских услуг Совету мира президента США Дональда Трампа, передает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, банк обсуждал предоставление таких услуг, как содействие платежам в пользу совета директоров и от его имени.

Отношения между банком и американской администрацией осложняются иском, который Трамп подал в прошлом месяце против компании и ее гендиректора Джейми Даймона, напоминает FT. Президент США заявил, что накануне выборов банк закрыл его банковские счета по политическим причинам.

Но Даймон проводил политику, которая соответствует программе Трампа, включая цель финансирования отрасли на $1,5 трлн, эта сумма является критически важной для национальной безопасности и инфраструктуры страны, поясняет газета.

19 февраля состоялось первое заседание международной организации. Трамп на первой встрече сообщил, что страны внесли $7 млрд в фонд восстановления Газы после разоружения ХАМАС, но пока Совет мира далек от реализации цели, передает Reuters.

Совет мира будет контролировать переходный Палестинский комитет, управляющий сектором Газа, сообщали в Белом доме. Также организация будет управлять финансированием реконструкции Газы, пока палестинская администрация не завершит программу реформ, уточняли в Белом доме.

Читайте нас также:
#США #банки #инвестиции #Дональд Трамп #финансы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео