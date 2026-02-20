История любви Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе всегда вызывала вопросы у публики. Бывшая жена артиста Ирина открыто говорила о том, что супруг ей изменял. И вот теперь Альбина представила доказательства того, что их с Валерием связывали теплые отношения задолго до его официального развода.

Альбина Джанабаева сейчас активно ведет личный блог в Instagram, постоянно радуя поклонников контентом с мужем. Однако сейчас певица явно просчиталась. Звезда выставила два снимка в стиле «было/стало». Архивная фотография супругов 20-летней давности вызвала оглушительную волну критики в адрес Альбины.

Певице тут же припомнили, что Валерий развелся с Ириной только в 2014 году. Соответственно, на момент появления нашумевшего фото с Джанабаевой и Меладзе на дворе был 2006-й. Выводы интернет-пользователи сделали быстро.

«Развелся Меладзе только в 2014»; «М-да уж. Только вот развелся он с женой 12 лет назад»; «А 20 лет назад Меладзе был женат на своей первой жене»; «Это когда он был чужим мужем?»; «А как отметить бывшую жену?»; «На втором фото должно быть фото с прошлой женой»; «Желаю Валерию встретить настоящую женщину. Надеюсь, прилетит бумеранг вам»; «Ну и чем вы хвастаетесь, разлучница?»; «Ненавижу разлучниц»; «Нечем гордиться!» — разнесли люди в пух и прах Джанабаеву.

Альбина, надо сказать, пока что никак не отреагировала на возмущение интернет-пользователей. Впрочем, ничего нового певица для общественности не открыла. Ведь их с Валерием старший сын Константин появился на свет в 2004 году — то есть за десять лет до развода артиста с первой женой. К слову, ранее Ирина признавалась, что у нее были вопросы к Джанабаевой и ее совести.

«Сейчас у меня к ней нет вопросов. Нас ничего не связывает, кроме моего бывшего мужа. Да, в прошлом ей я предлагала встречу. Мне было необходимо понять, кто передо мной, посмотреть этому человеку в глаза, узнать, как она живет со всем этим, что она скажет. Когда Валера встречался с Альбиной, мы не находились с ним на грани развода. Мои вопросы к ней касались совести», — признавалась первая жена Меладзе в эфире программы «Судьба человека».