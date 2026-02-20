Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Личную жизнь Валерия Меладзе внезапно выставили напоказ 0 499

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Со своей прошлой супругой певец развелся позже, чем сошелся с новой.

История любви Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе всегда вызывала вопросы у публики. Бывшая жена артиста Ирина открыто говорила о том, что супруг ей изменял. И вот теперь Альбина представила доказательства того, что их с Валерием связывали теплые отношения задолго до его официального развода.

Альбина Джанабаева сейчас активно ведет личный блог в Instagram, постоянно радуя поклонников контентом с мужем. Однако сейчас певица явно просчиталась. Звезда выставила два снимка в стиле «было/стало». Архивная фотография супругов 20-летней давности вызвала оглушительную волну критики в адрес Альбины.

Певице тут же припомнили, что Валерий развелся с Ириной только в 2014 году. Соответственно, на момент появления нашумевшего фото с Джанабаевой и Меладзе на дворе был 2006-й. Выводы интернет-пользователи сделали быстро.

«Развелся Меладзе только в 2014»; «М-да уж. Только вот развелся он с женой 12 лет назад»; «А 20 лет назад Меладзе был женат на своей первой жене»; «Это когда он был чужим мужем?»; «А как отметить бывшую жену?»; «На втором фото должно быть фото с прошлой женой»; «Желаю Валерию встретить настоящую женщину. Надеюсь, прилетит бумеранг вам»; «Ну и чем вы хвастаетесь, разлучница?»; «Ненавижу разлучниц»; «Нечем гордиться!» — разнесли люди в пух и прах Джанабаеву.

Альбина, надо сказать, пока что никак не отреагировала на возмущение интернет-пользователей. Впрочем, ничего нового певица для общественности не открыла. Ведь их с Валерием старший сын Константин появился на свет в 2004 году — то есть за десять лет до развода артиста с первой женой. К слову, ранее Ирина признавалась, что у нее были вопросы к Джанабаевой и ее совести.

«Сейчас у меня к ней нет вопросов. Нас ничего не связывает, кроме моего бывшего мужа. Да, в прошлом ей я предлагала встречу. Мне было необходимо понять, кто передо мной, посмотреть этому человеку в глаза, узнать, как она живет со всем этим, что она скажет. Когда Валера встречался с Альбиной, мы не находились с ним на грани развода. Мои вопросы к ней касались совести», — признавалась первая жена Меладзе в эфире программы «Судьба человека».

Читайте нас также:
#развод #instagram #социальные сети #отношения #Валерий Меладзе #знаменитости #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео