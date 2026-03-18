Плодотворная конференция психологов Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Плодотворно, по-деловому в стенах Балтийской Международной академии прошла методико-практическая конференция практикующих психологов Латвии по теме «Поиск оптимальных решений для психологов различных сфер, позволяющих преодолевать профессиональные трудности».

Её организовали Latvijas Psihologu asociāciju federācija (LPAF) и Latvijas Profesionālo psihologu asociācija (LPPA), которая объединяет латвийских психологов по профессиональным и академическим критериям. В её рядах сегодня насчитывается около 1600 сертифицированных психологов.

Открывая конференцию, председатель Latvijas Psihologu asociāciju federācija (LPAF) и Latvijas Profesionālo psihologu asociācija (LPPA) Эвелина Музе (Evelīna Mūze) отметила, что в последние годы заметно возросла роль психологии во всех сферах нашей жизни от медицины до образования, от бизнеса до повседневного общения. И это требует от психологов постоянного пополнения своих знаний и совершенствования профессиональных навыков.

По её мнению, эта конференция - достойное место для обсуждения актуальных проблем современной психологии и творческих дискуссий по этой тематике.

Деловое начало дискуссиям положил обстоятельный доклад председателя Совета сертификации психологов Риты Ниедре (Rita Niedre). Затем дискуссии продолжились в творческих мастерских. В них с докладами и сообщениями выступили 15 авторитетных специалистов в области психологии.

На снимке: Группа участниц конференции психологов. В центре - модератор Evelīna Mūze.

#образование #Латвия #бизнес #конференция #психология
