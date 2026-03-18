19 марта в православных храмах отмечается память великомученика Константина Амморейского. В народном календаре этот день известен как Константиновы круги. В прошлом наши предки обходили колодцы кругами и ожидали появления аистов.

Святой Константин, которого православные верующие почитают 19 марта, был одним из 42-х великомучеников, живших в Амморее. Согласно преданиям, они принадлежали к знатным родам, проповедовали христианство и стали жертвами гонений за свою веру. Сарацины, осадившие город Амморею, который располагался в Византии, захватили воинов в плен.

42 христианина оказались в руках врагов и были отправлены в Сирию, где провели семь лет в мучениях и пытках, пытаясь заставить их отказаться от православной веры. Когда сарацины поняли, что не смогут сломить их дух, они казнили пленников. Среди наиболее почитаемых мучеников выделяются воины Константин, Каллист, Феодор, Феофил и Васо.

Народный календарь: Константиновы круги

Народный праздник, посвященный великомученику Константину Амморейскому, в России именуется «Константиновы круги» или «День кругов вокруг колодца». Это название связано с древней традицией, имеющей отношение к воде.

В прошлом, 19 марта (6 марта по старому стилю), крестьяне обходили колодцы, втаптывая снег, чтобы предотвратить попадание грязной воды в них во время таяния. Первый круг должен был совершить мужчина, юноша или мальчик по имени Константин.

Существовал специальный ритуал: Константин подходил к колодцу и начинал обходить его кругами, втаптывая снег, произнося при этом:

«Не плюй в колодец – пригодится воды напиться».

«Не пей из чужого колодца – своя вода не потечет».

«Если в колодец бросить мох – пойдет дождь».

Считалось, что после такого обряда вода в колодце станет вкусной, чистой и прозрачной. В день празднования Константиновых кругов она особенно полезна.

19 марта не только втаптывали снег, но и освящали колодцы, а также поминали усопших родственников. Ужин не съедали полностью, часть пищи полагалось выбросить в колодец, считая, что это будет гостинцем для усопших, которые, по поверьям, в этот день наблюдают за живыми с дна колодца.

Константиновы круги: что следует сделать

Константиновы круги начинались с молебна в церкви. Во время службы верующие обращались к святому великомученику Константину Амморейскому и его сподвижникам с просьбой о помощи в укреплении веры и сил. У великомучеников также просят о помощи в воспитании детей и укреплении здоровья.

На Константиновы круги святили колодцы, посещали баню и поминали усопших. Ужин не съедали полностью, оставшиеся продукты выбрасывали в колодец, чтобы они стали угощением для умерших, которые, согласно народным поверьям, следят за потомками.

Константиновы круги: народные приметы

Народные приметы могут подсказать, какую погоду ожидать летом, а также предвещают удачу, счастье и финансовое благополучие. Об этом могли «рассказать» птицы. Считалось, что в этот день прилетают аисты, что особенно касается южных регионов, где весна приходит раньше, чем в средней полосе. В любом случае, увидеть аиста считалось хорошей приметой.

Молодожены воспринимали это как знак скорого пополнения в семье, а пожилые люди считали, что в доме будет царить мир и финансовое благополучие. Удача и достаток не покинут их.

Стук дятла в Константинов день предвещает, что весна не скоро придет, щебетание воробьев – к оттепели, а белый заяц в лесу – к снегопаду.

Константиновы круги: что нельзя делать

У праздника Константиновы круги, посвященного великомученикам из Аммореи, есть свои запреты. Один из них касается сквернословия, которое никогда не приветствовалось. В дни поминовения усопших это считается нарушением всех норм. На Константиновы круги также запрещается:

Пить из чужой чашки – это приведет к разладу с ее владельцем из-за денег.

Пользоваться водой из чужих колодцев – это приведет к жадности.

Ходить неумытыми и в грязной одежде – к болезни.

Беременным женщинам на Константиновы круги запрещалось подходить к колодцам, считая, что это может осложнить беременность. Матерям не рекомендовалось проводить весь день с ребенком, так как это могло привести к тому, что малыш вырастет эгоистичным и злым.