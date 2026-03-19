В Алтайском крае и Новосибирской области уничтожены сотни коров. Фермеры говорят, что им даже не показывают документы, оправдывающие забой. Распространяются видеоролики с акциями против истребления животных.

Местные власти обосновывают свои действия карантинными мерами в связи со вспышками заболеваний, таких как пастереллёз и ящур. Фермеры ссылаются на приказ Минсельхоза России от 2022 года о том, что пастереллёз у скота лечится гипериммунной сывороткой и антибиотиками.

Ветслужбы регионов утверждают, что пастереллёз лечится, но это экономически невыгодно: карантин затягивается, а убытки перекрывают лечение. Фермеры требуют независимых экспертиз и обвиняют ветслужбы в том, что те не всегда берут анализы крови перед выдачей предписания на уничтожение.

Массовый забой коров ставит под угрозу благосостояние тысяч семей. В Новосибирской области владельцам изъятого скота положена компенсация лишь в размере 170 рублей (1,8 евро) за 1 кг мяса.

На фоне вспышки заболеваемости бешенством и пастереллёзом среди крупного рогатого скота в Новосибирской области введён режим чрезвычайной ситуации. По словам регионального министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, эта мера должна "координировать действия профильных властей и купировать перемещение животных и продукции". Следственный комитет России начал проверку жалоб новосибирских фермеров на массовое изъятие скота.

С чем может быть связан забой скота в Новосибирской области, и почему власти не объясняют фермерам причину уничтожения животных, говорит политолог Дмитрий Орешкин:

-Мне кажется, мы недооцениваем глубину проблемы. Если речь идёт об эпизоде бешенства или пастереллёза, есть определённые географические закономерности - где это может существовать, а где не может. Одна из географических закономерностей заключается в том, что в Новосибирской области расположены главнейшие центры по производству биологического оружия. Те, кто читали книжку Дэвида Хоффмана "Мертвая рука", помнят, как там описывается ситуация с утечкой биотоксинов - спор сибирской язвы в тогдашнем Свердловске. Естественно, официально это не признавалось. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"в наукограде Кольцово под Новосибирском был создан как раз для производства биологического оружия. В 90-е годы он был перепрофилирован для мирных исследований. Тем не менее, я нисколько не сомневаюсь, что биотоксины или такого рода биологически агрессивные соединения где-то производят.

А если их где-то производят, то это может быть только в этом центре. Мы не можем с полной уверенностью говорить о том, что из этой лаборатории произошла утечка какого-то вируса. Но косвенные признаки позволяют задуматься на эту тему всерьёз. Если это так, то истеричная реакция власти вполне понятна. Нам рассказывают про ужасную болезнь "пастереллёз". Простите, но это бактерия, которую лечат антибиотиками. Если это естественное природно-очаговое заболевание, то тогда не было бы истерики, не было бы массового забоя скота, а просто приехали бы ветеринары и поставили животным прививки. А тут идёт не просто забой, но ещё и забой с помощью мощного силового сопровождения. Туши сразу сжигаются, чтобы не осталось никаких следов. В этой истории есть что-то нездоровое. Ну а то, что народу никто ничего не собирается объяснять, это естественно. Точно так же власти себя вели во время вспышки сибирской язвы в Свердловской области в 1979 году, - напоминает Дмитрий Орешкин.