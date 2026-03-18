Вы знали об этом?
У осьминогов имеется три сердца: два из них обеспечивают кровоснабжение жабр, а третье отвечает за циркуляцию крови по остальным органам.
Осьминоги способны восстанавливать свои конечности, если они были повреждены или оторваны.
В среднем продолжительность жизни осьминогов составляет около 1-2 лет, однако некоторые виды могут доживать до 3-5 лет.
Осьминоги относятся к мягкотелым, и у них отсутствует как внешний, так и внутренний скелет, что позволяет им проходить в узкие щели и скрываться от хищников.
Осьминоги чувствительны к изменениям температуры воды и могут перемещаться в другие районы, чтобы избежать неблагоприятных условий.
Оставить комментарий