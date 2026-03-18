Стоимость эталонного сорта нефти Brent преодолела отметку в 110 долларов за баррель из-за резкого обострения ситуации в зоне Персидского залива. Рост котировок спровоцирован сообщениями об ударах по иранской инфраструктуре и началом эвакуации персонала с крупнейших энергетических объектов региона.

Резкий скачок цен произошел после появления информации об атаках на нефтяные и стратегические объекты на территории Ирана, что вызвало опасения по поводу стабильности мировых поставок энергоносителей. В ответ на растущую угрозу страны Персидского залива начали принимать экстренные меры безопасности.

В частности, по данным источников, компания Saudi Aramco приступила к эвакуации сотрудников с нефтеперерабатывающего завода SAMREF. Решение о вывозе персонала было принято после получения предупреждений со стороны официального Тегерана. Участники рынка внимательно следят за развитием конфликта, опасаясь дальнейших перебоев в добыче и транспортировке сырья в этом ключевом регионе.