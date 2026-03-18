Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эскалация в Персидском заливе: Brent торгуется выше $110 за баррель 0 226

Дата публикации: 18.03.2026
Стоимость эталонного сорта нефти Brent преодолела отметку в 110 долларов за баррель из-за резкого обострения ситуации в зоне Персидского залива. Рост котировок спровоцирован сообщениями об ударах по иранской инфраструктуре и началом эвакуации персонала с крупнейших энергетических объектов региона.

Резкий скачок цен произошел после появления информации об атаках на нефтяные и стратегические объекты на территории Ирана, что вызвало опасения по поводу стабильности мировых поставок энергоносителей. В ответ на растущую угрозу страны Персидского залива начали принимать экстренные меры безопасности.

В частности, по данным источников, компания Saudi Aramco приступила к эвакуации сотрудников с нефтеперерабатывающего завода SAMREF. Решение о вывозе персонала было принято после получения предупреждений со стороны официального Тегерана. Участники рынка внимательно следят за развитием конфликта, опасаясь дальнейших перебоев в добыче и транспортировке сырья в этом ключевом регионе.

Читайте нас также:
#Иран #эвакуация #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео