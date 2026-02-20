Baltijas balss logotype
40-летняя супермодель Ирина Шейк красуется в купальнике, но это не всем нравится

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ирине Валерьевне есть, что показать.

Ирине Валерьевне есть, что показать.

"У нее совершенно отсутствует мышечный тонус".

40-летняя Ирина Шейк отдыхает в Майами с восьмилетней дочерью Леей от актёра Брэдли Купера. Мать и дочь провели День святого Валентина на пляже и попали в объективы папарацци. На снимках Шейк в чёрном бикини, кепке и очках загорает и купается с Леей.

Новые снимки Ирины Шейк уже обсудили в сети. Одни пользователи восхитились фигурой супермодели, а другие считают, что она уже находится не в лучшей форме. "У неё прекрасная фигура, но по цвету кожи и начинающим обвисать ягодицам видно, что ей 40, а не 20", "Там, где я живу, много женщин, которые в бикини выглядят намного лучше", "У неё совершенно отсутствует мышечный тонус, что меня удивляет. Я думала, что она увлекается спортом", — пишут в сети.

Ранее Ирина Шейк провела время с дочерью в Париже. В городе всех влюблённых мама и дочь прогулялись по живописным улицам, посмотрели главные достопримечательности, а также посетили каток и даже сходили на кулинарный мастер-класс, где испекли печенье. Несмотря на то что в подборку Ирина добавила много своих селфи, лицо Леи она в очередной раз не стала показывать — супермодель тщательно оберегает девочку от излишней публичности (однако папарацци это не останавливает).

Напомним, с 2015 по 2019 год Шейк встречалась с голливудским актёром Брэдли Купером. В 2017 году модель родила дочь Лею. После разрыва у Ирины был роман с бывшим мужем Жизель Бундхен Томом Брэди. 51-летний Брэдли Купер с 2023 года состоит в отношениях с Джиджи Хадид, которая моложе него на 21 год.

#отдых #отношения #фитнес #Ирина Шейк
Оставить комментарий

