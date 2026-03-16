Подавляющее большинство участников референдума, состоявшегося в воскресенье в Казахстане, поддержали новую конституцию, свидетельствуют результаты нескольких опросов избирателей, пишет LETA со ссылкой на DW.

Согласно результатам опроса, проведённого Евразийским институтом интеграции, новую редакцию основного закона поддержали 86,7% участников референдума.

Другой опрос, проведённый исследовательским центром «Socis-A», показывает поддержку на уровне 87,4%.

По данным Института общественной политики партии «Amanat», за новую конституцию проголосовали 88,6% опрошенных участников.

Ожидается, что Центральная комиссия по проведению референдума объявит официальные результаты голосования в течение семи дней.

Явка избирателей на референдуме превысила 73%, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Во второй половине дня комиссия сообщила, что референдум о новой конституции уже можно считать состоявшимся.

В новом проекте конституция изменена более чем на 80%, поправки затрагивают 77 статей. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что цель этих изменений — перейти от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с «надёжным и влиятельным парламентом».

Однако по сути эти поправки усиливают власть президента.

Одним из основных пунктов является преобразование парламента из двухпалатного в однопалатный. В нём будет 145 депутатов, избираемых на пять лет по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Действующая конституция предусматривает, что нижняя палата избирается по смешанной системе — в выборах участвуют как партии, так и независимые кандидаты.

Правительство утверждает, что нововведения могут улучшить систему представительства и квалификацию депутатов. Критики же подчёркивают, что политики, не состоящие в партиях, не смогут участвовать в парламентских выборах, а оппозиционные организации уже много лет не могут получить регистрацию партии в Министерстве юстиции.

Новая конституция позволит президенту единолично, без участия парламента, назначать генерального прокурора, руководителей Конституционного и Верховного судов, Национального банка и Комитета национальной безопасности, хотя сейчас для назначения этих должностных лиц требуется согласие Сената.

Проект также предусматривает создание института вице-президента. Вице-президент будет назначаться президентом с согласия парламента. В случае досрочной отставки или смерти президента вице-президент становится исполняющим обязанности главы государства.

Согласно новой конституции президент получит право распустить парламент, если парламент после двух попыток не утвердит предложенных президентом кандидатов на должности вице-президента, премьер-министра или председателя парламента.

В действующей конституции ратифицированные Казахстаном международные договоры имеют более высокую юридическую силу, чем национальные законы. В проекте такой приоритет не предусмотрен.

Изменения внесены и в раздел «Человек и гражданин», который переименован в «Основные права, свободы и обязанности». В проекте брак определяется как «добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом». Правозащитники отмечают, что это исключает альтернативные формы союзов и отражает тенденцию к ограничению прав сексуальных меньшинств.

Проект также расширяет ограничения права на мирные собрания — реализация этого права, в частности, может быть ограничена с целью защиты «общественной морали».

Свобода слова и свобода распространения информации согласно проекту «не должны затрагивать честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и общественную нравственность или нарушать общественный порядок».