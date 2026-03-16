Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданной инициативой в мире единоборств. В ходе беседы с известным американским боксером и видеоблогером Джейком Полом глава Белого дома выразил заинтересованность в организации поединка между своим собеседником и прославленным российским бойцом.

Разговор зашел о потенциальных соперниках для Джейка Пола.

Джейк Пол задал президенту вопрос, с кем бы он хотел увидеть его бой.

«Возможно, с Хабибом», — сказал Трамп в интервью Джейку Полу на его YouTube-канале.

Джейк Пол имеет за плечами 14 профессиональных боев, из которых 12 завершились победами (семь — нокаутом) и два — поражениями. Дебют блогера на профи-ринге состоялся в январе 2020 года, когда он техническим нокаутом в первом же раунде одолел соотечественника Али Луи Аль-Фахри, более известного как AnEsonGib. Последний выход на ринг для Пола состоялся в декабре 2025 года в Майами, где он уступил Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Что касается потенциального оппонента, то Хабиб Нурмагомедов давно завершил карьеру, оставаясь непобежденным. Член Зала славы UFC и бывший чемпион легкого дивизиона провел свой последний поединок в октябре 2020 года на турнире UFC 254, одержав победу над Джастином Гейджи техническим сабмишеном (удушение треугольником) во втором раунде. Всего в активе россиянина 29 выигранных боев и ни одного поражения.