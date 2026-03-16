Едва открывшаяся набережная на Мукуcалас в Риге за десятки миллионов евро уже вызвала скандал. Горожане публикуют видео, где бетон у перил крошится, и задаются вопросом: как объект за 20 миллионов начал разрушаться спустя месяцы? Новая набережная на улице Мукуcалас в Риге, строительство которой длилось два года и обошлось в 20,8 миллиона евро, оказалась в центре скандала букавально через пару месяцев после открытия.

Променад протяженностью около 2,3 километра был официально введен в эксплуатацию 22 декабря 2025 года. Однако уже в марте в социальных сетях уже появились видео, вызывающие серьезные сомнения в качестве выполненных работ. В Facebook опубликован ролик, на котором автор показывает основание перил на набережной. По его словам, конструкция может быть небезопасной. «Будьте осторожны, гуляя по новому променаду на Мукуcалас. Не опирайтесь на перила — вместе с ними можно оказаться в реке. Основание сделано из… го*на и палок », — написал автор публикации.

Видео вызвало бурную реакцию среди жителей города. Многие пользователи уверены, что проблема связана с качеством строительных работ. «Главное — деньги заработали, а качество потом. Видно, что строила компания Binders или ее дочерние фирмы. Заказчик доволен и свою долю получил. Сколько это все прослужит — уже другой вопрос», — написал один из комментаторов. Другие сравнивают новую инфраструктуру с советскими сооружениями. «Старые укрепления набережной стояли еще со времен СССР и служили годами. А новые даже толком не успели открыть — и уже начинают крошиться. Кто за это ответит?» — спрашивает пользователь. Некоторые реагируют с горькой иронией. «В детстве мы так из песка строили куличики. Песок высыхал — и замок рушился. Как можно так не любить свою страну?» — написала одна из жительниц. Другие иронизируют над возможными оправданиями. «Ну зима же была — столько снега. Немного бетон пострадал», — шутит пользователь.

На фоне резкой критики мэр Риги Виестурс Клейнбергс в социальных сетях ограничился коротким заявлением. По его словам, претензии к качеству некоторых работ подрядчику были направлены еще в прошлом году. «Предпринимателю уже в прошлом году была направлена претензия по поводу качества отдельных работ. Муниципалитет поручил устранить выявленные недостатки с началом строительного сезона», — сообщил мэр.

Однако это объяснение не успокоило жителей города. В комментариях многие задаются вопросом, как вообще такой объект мог быть принят в эксплуатацию. Некоторые считают, что исправить ситуацию частичным ремонтом невозможно. «Как можно исправить рассыпающийся бетон, не заливая его заново?» — пишет один из пользователей. Другие уверены, что потребуется полная переделка конструкции. «Это означает полный демонтаж и новые бетонные конструкции. Срок сдачи объекта продлевать нельзя — за это должен быть штраф», — считают комментаторы. Есть и более жесткие оценки: «Это нельзя исправить заплатками. Нужно проводить экспертизу, чтобы понять, сколько цемента вообще добавлено и насколько эта конструкция безопасна». Некоторые горожане также задаются вопросом, кто именно в Рижской думе отвечал за этот проект и почему работы были приняты, несмотря на возможные дефекты.