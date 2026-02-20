Чаще всего с электронными помощниками можно встретиться на железной дороге.

В тот момент, когда Сюй Цзянь из города Ханчжоу /пров. Чжэцзян, Восточный Китай/ пожал механическую руку робота "Фусин" в поезде, он вдруг осознал, что стал свидетелем истории. "Я работаю в сфере робототехники и достаточно давно был знаком с человекоподобными роботами, но встретить одного из них в период "чуньюнь" в поезде -- такое со мной случилось впервые!" -- воскликнул он, снимая происходящее на телефон.

В период "чуньюнь" /сезон особого режима работы транспортной системы страны при массовой миграции китайского населения до, во время и после праздника Весны/ 2026 года группа "особых проводников" -- роботов-гуманоидов -- приступила к работе на вокзалах, в аэропортах и поездах по всему Китаю, став новым украшением этой крупнейшей в мире ежегодной миграции населения.

От вагонов высокоскоростных поездов до терминалов аэропортов -- человекоподобные роботы неожиданным образом становятся частью путешествий китайцев к родным местам, привнося в традиционные праздничные поездки яркий технологический оттенок.

На Восточном вокзале Ханчжоу -- одном из главных транспортных узлов региона дельты реки Янцзы -- робот-гуманоид "Фусин" в форме железнодорожника, стоя у дверей вагона высокоскоростного поезда, приветствовал пассажиров, махая им рукой. Это первый робот-проводник, ставший членом команды Ханчжоуской службы пассажирских перевозок в этом году.

Поднявшись в вагон поезда G7511, "Фусин" прошел по вагону, взаимодействуя с пассажирами по обе стороны -- пожимая руки и махая им в ответ. Многие пассажиры достали телефоны, чтобы запечатлеть этот "приятный сюрприз" в своем путешествии. По словам начальника поезда Чэ Фэйфэй, помимо простых взаимодействий, "Фусин" также может отвечать на вопросы о времени стоянок поезда, пересадках, погоде и многие другие.

На севере страны, в поезде T48, следующем из города Цицикар /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ в Пекин, в "новогоднем концерте", который проводится уже 20 лет подряд, появились два особых артиста -- роботы-андроиды стали центром внимания, активно взаимодействуя с маленькими пассажирами и позволяя путешественникам ощутить пульс технологий в атмосфере наступающего китайского Нового года.