Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Роботы-гуманоиды развлекают китайский народ 0 142

Техно
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот проводник - веселый и простой.

Этот проводник - веселый и простой.

Чаще всего с электронными помощниками можно встретиться на железной дороге.

В тот момент, когда Сюй Цзянь из города Ханчжоу /пров. Чжэцзян, Восточный Китай/ пожал механическую руку робота "Фусин" в поезде, он вдруг осознал, что стал свидетелем истории. "Я работаю в сфере робототехники и достаточно давно был знаком с человекоподобными роботами, но встретить одного из них в период "чуньюнь" в поезде -- такое со мной случилось впервые!" -- воскликнул он, снимая происходящее на телефон.

В период "чуньюнь" /сезон особого режима работы транспортной системы страны при массовой миграции китайского населения до, во время и после праздника Весны/ 2026 года группа "особых проводников" -- роботов-гуманоидов -- приступила к работе на вокзалах, в аэропортах и поездах по всему Китаю, став новым украшением этой крупнейшей в мире ежегодной миграции населения.

От вагонов высокоскоростных поездов до терминалов аэропортов -- человекоподобные роботы неожиданным образом становятся частью путешествий китайцев к родным местам, привнося в традиционные праздничные поездки яркий технологический оттенок.

На Восточном вокзале Ханчжоу -- одном из главных транспортных узлов региона дельты реки Янцзы -- робот-гуманоид "Фусин" в форме железнодорожника, стоя у дверей вагона высокоскоростного поезда, приветствовал пассажиров, махая им рукой. Это первый робот-проводник, ставший членом команды Ханчжоуской службы пассажирских перевозок в этом году.

Поднявшись в вагон поезда G7511, "Фусин" прошел по вагону, взаимодействуя с пассажирами по обе стороны -- пожимая руки и махая им в ответ. Многие пассажиры достали телефоны, чтобы запечатлеть этот "приятный сюрприз" в своем путешествии. По словам начальника поезда Чэ Фэйфэй, помимо простых взаимодействий, "Фусин" также может отвечать на вопросы о времени стоянок поезда, пересадках, погоде и многие другие.

На севере страны, в поезде T48, следующем из города Цицикар /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ в Пекин, в "новогоднем концерте", который проводится уже 20 лет подряд, появились два особых артиста -- роботы-андроиды стали центром внимания, активно взаимодействуя с маленькими пассажирами и позволяя путешественникам ощутить пульс технологий в атмосфере наступающего китайского Нового года.

Читайте нас также:
#технологии #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео