Почему сон важнее крема: эксперты о влиянии сна на молодость кожи

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему сон важнее крема: эксперты о влиянии сна на молодость кожи

Качественный сон — это не только отдых, но и важный элемент восстановления организма, который оказывает прямое влияние на внешний вид кожи и общее состояние здоровья. Во время ночного сна запускаются процессы регенерации клеток, синтеза коллагена и укрепления кожного барьера, что подтверждается научными исследованиями в области дерматологии и биологии сна.

Многие считают, что молодость кожи — результат правильного ухода и косметических процедур, но исследования показывают, что недостаток сна связан с признаками ускоренного старения кожи. У людей с хроническим нарушением сна наблюдается более выраженные тонкие линии, ухудшение барьерной функции кожи, а также замедленное восстановление после внешних стрессоров, таких как ультрафиолетовое воздействие.

Что происходит с кожей во сне

Во время глубокого сна активизируются ключевые процессы, критичные для красоты кожи:

  • Ремонт и регенерация тканей. Ночью усиливается синтез коллагена и эластина — белков, определяющих упругость и гладкость кожи.

  • Восстановление барьерной функции. Хороший сон способствует поддержанию водного баланса кожи, снижая потерю влаги и улучшая защиту от внешних раздражителей.

  • Гормональный баланс. Во время сна уменьшается уровень стрессового гормона кортизола, который в избытке разрушает белки кожи, и повышается действие гормонов, поддерживающих восстановление.

Нарушения сна — частые пробуждения, позднее засыпание или поверхностный сон — мешают этим процессам и переводят организм в состояние стресса. В результате кожа может выглядеть тусклой, обезвоженной, с повышенной склонностью к воспалению и преждевременным морщинам.

Сон как часть красоты

Специалисты подчёркивают, что здоровье кожи во многом зависит от стабильного режима сна и его качества. Регулярный хороший сон помогает поддерживать свежий цвет лица, уменьшать выраженность темных кругов под глазами и способствует лучшей работе ночных восстановительных механизмов организма.

Важно помнить, что сон — это лишь один из факторов. Он усиливает эффект правильного ухода за кожей, но не заменяет полноценной ежедневной косметической и медицинской заботы о коже.

#сон #красота #молодость #стресс #коллаген #уход за кожей #дерматология #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
