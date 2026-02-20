США выплатили около 160 миллионов долларов из своего финансового взноса в бюджет ООН в размере примерно четырех миллиардов долларов, сообщило в четверг руководство ООН, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AP.

Этот платеж администрации президента США Дональда Трампа предназначен для регулярного операционного бюджета ООН, сообщил агентству AP пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

ООН заявила, что США задолжали 2,196 миллиарда долларов по регулярному бюджету ООН, в том числе 767 миллионов долларов за текущий год, а также 1,8 миллиарда долларов по отдельному бюджету, предназначенному для миротворческих операций ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в январе предупредил, что ООН грозит "финансовый крах", если не будут изменены ее финансовые правила или если все 193 государства-члена не выплатят свои взносы. Это предупреждение было явно адресовано США.

Информация о данном платеже США была обнародована в тот момент, когда Трамп созвал первое заседание своего Совета мира. Созданный Трампом Совет мира многие рассматривают как попытку конкурировать с ролью Совета Безопасности ООН в предотвращении и прекращении вооруженных конфликтов в мире.

Трамп заявлял, что ООН не реализовала свой потенциал. Его администрация в прошлом году не внесла никаких платежей в бюджет ООН, а также вышла из ряда организаций системы ООН или приостановила их финансирование.

Представители ООН признали, что 95% задолженности по регулярному бюджету ООН приходится на долю США.