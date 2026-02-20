Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обнаружен связанный с повышенным риском рака кишечника вирус 0 380

Техно
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружен связанный с повышенным риском рака кишечника вирус
ФОТО: Unsplash

Вирус внутри кишечной бактерии Bacteroides fragilis повышает риск рака.

Ученые из Университета Южной Дании выявили ранее не описанный вирус, который чаще встречается у пациентов с колоректальным раком. Речь идет о бактериофаге — вирусе, живущем внутри кишечной бактерии Bacteroides fragilis. Исследование опубликовано в журнале Communications Medicine (CM).

Бактерия Bacteroides fragilis уже давно ассоциируется с раком кишечника, однако она также присутствует у большинства здоровых людей. Авторы решили изучить не саму бактерию, а ее «внутреннее содержимое». Оказалось, что у пациентов, у которых позже диагностировали рак, Bacteroides fragilis значительно чаще была инфицирована специфическим вирусом.

Первый сигнал исследователи обнаружили в датских клинических данных, а затем проверили гипотезу на международной выборке из 877 человек из Европы, США и Азии. Пациенты с колоректальным раком примерно в два раза чаще имели следы этих вирусов в кишечнике. При этом ученые подчеркивают: речь идет о статистической связи, а не доказательстве причинной роли вируса в развитии опухоли.

Авторы считают, что если вирус действительно меняет свойства бактерии, это может влиять на микробную экосистему кишечника и создавать условия для канцерогенеза. В будущем такие вирусные маркеры теоретически могут использоваться для скрининга: в предварительном анализе отдельные вирусные последовательности позволяли выявить около 40 процентов случаев рака при низкой распространенности среди здоровых людей.

Читайте нас также:
#медицина #онкология #скрининг #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
4
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео